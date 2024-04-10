Кеньон Мартин: «Дэмиан Лиллард не делает партнеров по команде лучше»

Кеньон Мартин не считает, что Дэмиан Лиллард делает партнеров по команде лучше.

«Кого из тех, кто с ним играл, Дэйм сделал лучше? Я не считаю, что Дэйм сделал лучше.

Дэйм чертовски талантливый. Он зарекомендовал себя в этой лиге. Но когда дело доходило до плей-офф, он всегда терпел неудачу.

Он терпел неудачу, потому что считал, что все зависит от него, брал на себя каждый бросок, потому что кто, если не он. Даже Си Джей был ограничен в своих действиях, когда Дэйм был на площадке», – сказал бывший игрок .