Кеньон Мартин: «Дэмиан Лиллард не делает партнеров по команде лучше»

Теги Кеньон Мартин Милуоки НБА Дэмиан Лиллард Си Джей Макколлум Баскетбол

Кеньон Мартин не считает, что Дэмиан Лиллард делает партнеров по команде лучше.

«Кого из тех, кто с ним играл, Дэйм сделал лучше? Я не считаю, что Дэйм сделал Си Джей Макколлума лучше.

Дэйм чертовски талантливый. Он зарекомендовал себя в этой лиге. Но когда дело доходило до плей-офф, он всегда терпел неудачу.

Он терпел неудачу, потому что считал, что все зависит от него, брал на себя каждый бросок, потому что кто, если не он. Даже Си Джей был ограничен в своих действиях, когда Дэйм был на площадке», – сказал бывший игрок НБА.

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4 комментария
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Ну факты, слишком переоцененный игрок, когда тащится - легенда и топ 75, когда не прет, ну команда плохая и помощи нет
+3
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+3
Ответ ThroughTheUniverse
Ну факты, слишком переоцененный игрок, когда тащится - легенда и топ 75, когда не прет, ну команда плохая и помощи нет
с какими суперзвёздами он играл в одной команде?
+2
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Отчасти так и есть
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