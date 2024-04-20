Чемпионат Италии. «Кремона» нанесла поражение «Брешии», «Дертона» выиграла у «Виктории Либертас»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата итальянской Серии А прошли два матча.

«Дертона» выиграла у «Виктории Либертас», «Кремона» нанесла поражение лидеру чемпионата «Брешии».

Чемпионат Италии

Регулярный чемпионат

Положение команд: – 20-8, Виртус – 19-8, Милан – 19-8, Венеция – 17-10, Реджо-Эмилия – 15-12, Пистоя – 14-13, Тренто – 14-13, Дертона – 14-14, Наполи – 13-14, Динамо Сассари – 12-15, Скафати – 12-15, – 12-16, Тревизо – 10-17, Варезе – 10-17, Бриндизи – 8-19, – 9-19.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.