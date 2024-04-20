Чемпионат Италии. «Кремона» нанесла поражение «Брешии», «Дертона» выиграла у «Виктории Либертас»

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Сегодня в рамках регулярного чемпионата итальянской Серии А прошли два матча.

«Дертона» выиграла у «Виктории Либертас», «Кремона» нанесла поражение лидеру чемпионата «Брешии».

Чемпионат Италии 

Регулярный чемпионат

Дертона – Виктория Либертас 94:76 (21:22, 23:11, 24:21, 26:22)
Дата проведения
20 апреля, 20.00, «Palasport Paolo Ferraris»
Онлайн матча
Дертона
Обасоан (14 + 8 подборов + 7 передач), Северини (12), Росс (9), Страутиньш (7), Томас (2) – старт; Бальдассо (23), Доу (13), Уимс (12 + 8 подборов), Дзерини (2 + 7 подборов), Канди (0), Тавернелли (0), Радошевич (0).
Виктория Либертас
Макдаффи (22), Чинчарини (14 + 7 передач), Райт-Форман (14), Маццола (7), Блуитт (0) – старт; Висконти (11), Тамбоне (4), Love (4), Форд (0).

Ваноли Кремона – Брешия 84:77 (22:21, 23:20, 22:19, 17:17)
Дата проведения
20 апреля, 21.30, «Palasport Mario Radi»
Онлайн матча
Ваноли Кремона
Эбуа (21 + 10 подборов), Пеккья (16), Маккалох (14), Голден (6 + 6 передач), Дэвис (4) – старт; Лэйси (13), Эдриан (7), Пикколи (3), Дзанотти (0).
Брешия
Гэбриэл (17), Делла Валле (16), Билан (12 + 7 подборов + 6 передач), Бернелл (9), Кристон (6 + 6 передач) – старт; Массинбург (8 + 5 перехватов), Курно (5), Коббинс (4), Акеле (0).

Положение команд: Брешия – 20-8, Виртус – 19-8, Милан – 19-8, Венеция – 17-10, Реджо-Эмилия – 15-12, Пистоя – 14-13, Тренто – 14-13, Дертона – 14-14, Наполи – 13-14, Динамо Сассари – 12-15, Скафати – 12-15, Ваноли Кремона – 12-16, Тревизо – 10-17, Варезе – 10-17, Бриндизи – 8-19, Виктория Либертас – 9-19.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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