Чемпионат Италии. «Кремона» нанесла поражение «Брешии», «Дертона» выиграла у «Виктории Либертас»
Сегодня в рамках регулярного чемпионата итальянской Серии А прошли два матча.
«Дертона» выиграла у «Виктории Либертас», «Кремона» нанесла поражение лидеру чемпионата «Брешии».
Чемпионат Италии
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 20 апреля, 20.00, «Palasport Paolo Ferraris»
- Дертона
- Обасоан (14 + 8 подборов + 7 передач), Северини (12), Росс (9), Страутиньш (7), Томас (2) – старт; Бальдассо (23), Доу (13), Уимс (12 + 8 подборов), Дзерини (2 + 7 подборов), Канди (0), Тавернелли (0), Радошевич (0).
- Дата проведения
- 20 апреля, 21.30, «Palasport Mario Radi»
- Ваноли Кремона
- Эбуа (21 + 10 подборов), Пеккья (16), Маккалох (14), Голден (6 + 6 передач), Дэвис (4) – старт; Лэйси (13), Эдриан (7), Пикколи (3), Дзанотти (0).
- Брешия
- Гэбриэл (17), Делла Валле (16), Билан (12 + 7 подборов + 6 передач), Бернелл (9), Кристон (6 + 6 передач) – старт; Массинбург (8 + 5 перехватов), Курно (5), Коббинс (4), Акеле (0).
Положение команд: Брешия – 20-8, Виртус – 19-8, Милан – 19-8, Венеция – 17-10, Реджо-Эмилия – 15-12, Пистоя – 14-13, Тренто – 14-13, Дертона – 14-14, Наполи – 13-14, Динамо Сассари – 12-15, Скафати – 12-15, Ваноли Кремона – 12-16, Тревизо – 10-17, Варезе – 10-17, Бриндизи – 8-19, Виктория Либертас – 9-19.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.