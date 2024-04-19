Трэй Янг: «Люди думают, что я уверен в том, что являюсь первой опцией в команде, но это не обо мне»
Трэй Янг прокомментировал свое место в «Атланте».
«Люди думают, что я уверен в том, что являюсь первой опцией в команде, но это не обо мне. Никогда не ставил вопрос подобным образом. Стараюсь задействовать всех партнеров и выигрывать матчи. Когда мы побеждаем, всем достается свой кусок пирога», – заявил разыгрывающий.
Янг закончил сезон-2023/24, набирая 25,7 очка и 10,8 передачи в среднем. Защитник стал лидером франшизы по результативным передачам за карьеру (3868).
1. В серии с Милуоки никто не цеплялся. Там был вынос вперед ногами. Лишь в 4 матче серии надо сказать "спасибо" Холидэю и Миддлтону за 12 из 34 с игры.
2. В серии с Филой все матчи были впритык. Решающий 7-й был взят благодаря Галлинари, Коллинзу и Хертеру.
3. Единственную уверенную серию они взяли против Никс в первом раунде, где главной звездой был Рэндл, и на подхвате - переломанный Роуз и Алек Беркс.
Если говорить в целом про тот поход Атланты, то очень много работы проделал еще тогда подвижный Капела, который собирал почти все кольцо. Даже, если взглянуть на статку, то с Капелой на площадке чаще был перевес. Трянг все свои результативные действия "компенсировал" абсолютной импотенцией в защите. На баскет-рефе именно так и написано. Дословно.
Короче, трянг все правильно про себя сказал. Ни какая он не звезда и не первая опция.
Даже не знаю, кому понадобится игрок на максимальном контракте, которого в концовке равного матча надо убирать с площадки, чтобы отзащищаться.
И еще - именно трянг и устроил эту перетасовку тренеров в Атланте, если запамятовал.
Приятного вечера :)