Трэй Янг: «Люди думают, что я уверен в том, что являюсь первой опцией в команде, но это не обо мне»

Теги Атланта НБА Трэй Янг Баскетбол

Трэй Янг прокомментировал свое место в «Атланте».

«Люди думают, что я уверен в том, что являюсь первой опцией в команде, но это не обо мне. Никогда не ставил вопрос подобным образом. Стараюсь задействовать всех партнеров и выигрывать матчи. Когда мы побеждаем, всем достается свой кусок пирога», – заявил разыгрывающий.

Янг закончил сезон-2023/24, набирая 25,7 очка и 10,8 передачи в среднем. Защитник стал лидером франшизы по результативным передачам за карьеру (3868).

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5 комментариев
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Ответ МЗ
Такие забавные все эти хейтеры. Как Хоукс в финал конфы проходили и дрюкали Филу со здоровым Эмбиидом и даже цеплялись в серии против Бакс- ну норм. Как только состав перетасовали, а потом и тренера, так сразу Трэй донный.
Вот только не надо вводить людей в заблуждение.
1. В серии с Милуоки никто не цеплялся. Там был вынос вперед ногами. Лишь в 4 матче серии надо сказать "спасибо" Холидэю и Миддлтону за 12 из 34 с игры.
2. В серии с Филой все матчи были впритык. Решающий 7-й был взят благодаря Галлинари, Коллинзу и Хертеру.
3. Единственную уверенную серию они взяли против Никс в первом раунде, где главной звездой был Рэндл, и на подхвате - переломанный Роуз и Алек Беркс.
Если говорить в целом про тот поход Атланты, то очень много работы проделал еще тогда подвижный Капела, который собирал почти все кольцо. Даже, если взглянуть на статку, то с Капелой на площадке чаще был перевес. Трянг все свои результативные действия "компенсировал" абсолютной импотенцией в защите. На баскет-рефе именно так и написано. Дословно.
Короче, трянг все правильно про себя сказал. Ни какая он не звезда и не первая опция.
Даже не знаю, кому понадобится игрок на максимальном контракте, которого в концовке равного матча надо убирать с площадки, чтобы отзащищаться.
И еще - именно трянг и устроил эту перетасовку тренеров в Атланте, если запамятовал.
Приятного вечера :)
+14
-2
+12
Ответ banderos
Вот только не надо вводить людей в заблуждение. 1. В серии с Милуоки никто не цеплялся. Там был вынос вперед ногами. Лишь в 4 матче серии надо сказать "спасибо" Холидэю и Миддлтону за 12 из 34 с игры. 2. В серии с Филой все матчи были впритык. Решающий 7-й был взят благодаря Галлинари, Коллинзу и Хертеру. 3. Единственную уверенную серию они взяли против Никс в первом раунде, где главной звездой был Рэндл, и на подхвате - переломанный Роуз и Алек Беркс. Если говорить в целом про тот поход Атланты, то очень много работы проделал еще тогда подвижный Капела, который собирал почти все кольцо. Даже, если взглянуть на статку, то с Капелой на площадке чаще был перевес. Трянг все свои результативные действия "компенсировал" абсолютной импотенцией в защите. На баскет-рефе именно так и написано. Дословно. Короче, трянг все правильно про себя сказал. Ни какая он не звезда и не первая опция. Даже не знаю, кому понадобится игрок на максимальном контракте, которого в концовке равного матча надо убирать с площадки, чтобы отзащищаться. И еще - именно трянг и устроил эту перетасовку тренеров в Атланте, если запамятовал. Приятного вечера :)
Как вариант - обменять в Миннесоту на Таунса. Там как раз хронически не хватает креатива в атаке и будет кому прикрыть его в защите. Будет третьей звездой после Анта и Гобера.
+4
0
+4
Ответ МЗ
Такие забавные все эти хейтеры. Как Хоукс в финал конфы проходили и дрюкали Филу со здоровым Эмбиидом и даже цеплялись в серии против Бакс- ну норм. Как только состав перетасовали, а потом и тренера, так сразу Трэй донный.
Особо не следил за Атл, но ощущение, что Трэй потерял магию и немного подзабил на баскет
+3
0
+3
Такие забавные все эти хейтеры. Как Хоукс в финал конфы проходили и дрюкали Филу со здоровым Эмбиидом и даже цеплялись в серии против Бакс- ну норм. Как только состав перетасовали, а потом и тренера, так сразу Трэй донный.
+4
-3
+1
Ответ banderos
Вот только не надо вводить людей в заблуждение. 1. В серии с Милуоки никто не цеплялся. Там был вынос вперед ногами. Лишь в 4 матче серии надо сказать "спасибо" Холидэю и Миддлтону за 12 из 34 с игры. 2. В серии с Филой все матчи были впритык. Решающий 7-й был взят благодаря Галлинари, Коллинзу и Хертеру. 3. Единственную уверенную серию они взяли против Никс в первом раунде, где главной звездой был Рэндл, и на подхвате - переломанный Роуз и Алек Беркс. Если говорить в целом про тот поход Атланты, то очень много работы проделал еще тогда подвижный Капела, который собирал почти все кольцо. Даже, если взглянуть на статку, то с Капелой на площадке чаще был перевес. Трянг все свои результативные действия "компенсировал" абсолютной импотенцией в защите. На баскет-рефе именно так и написано. Дословно. Короче, трянг все правильно про себя сказал. Ни какая он не звезда и не первая опция. Даже не знаю, кому понадобится игрок на максимальном контракте, которого в концовке равного матча надо убирать с площадки, чтобы отзащищаться. И еще - именно трянг и устроил эту перетасовку тренеров в Атланте, если запамятовал. Приятного вечера :)
Первый матч серии финала конфы из головы вылетел? Понимаю
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