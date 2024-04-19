Трэй Янг: «Люди думают, что я уверен в том, что являюсь первой опцией в команде, но это не обо мне»

Трэй Янг прокомментировал свое место в «Атланте».

«Люди думают, что я уверен в том, что являюсь первой опцией в команде, но это не обо мне. Никогда не ставил вопрос подобным образом. Стараюсь задействовать всех партнеров и выигрывать матчи. Когда мы побеждаем, всем достается свой кусок пирога», – заявил разыгрывающий.

Янг закончил сезон-2023/24, набирая 25,7 очка и 10,8 передачи в среднем. Защитник стал лидером франшизы по результативным передачам за карьеру (3868).