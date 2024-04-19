Брайан Уиндхорст: «Уорриорз» могут быть 4-й или 5-й командой в конференции. Не уверен по поводу чемпионского окна, но должны ли они менять все?»

Теги Голден Стэйт НБА Дрэймонд Грин Брайан Уиндхорст Баскетбол

Брайан Уиндхорст порассуждал о нынешнем положении «Голден Стэйт».

Эксперт ESPN считает, что «Уорриорз» в текущем составе способны играть сильнее, чем в сезоне-23/24, когда не попали в плей-офф.

«Голден Стэйт» может сохранить нынешнюю команду. Они провели заключительный отрезок этой регулярки с результатом 27-12. Давайте представим, что их молодые игроки становятся лучше, а Дрэймонда Грина не дисквалифицируют три раза. Возможно, это 4-я или 5-я команда в конференции.

Означает ли это, что для них все еще доступно чемпионское окно? Не знаю, эта уже не та команда, которая была здесь 6-7 лет назад, но необязательно соглашаться с ребятами с TNT, которые говорят, что там нужно все менять», – заявил Уиндхорст. 

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9 комментариев
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Ответ Вадим flanec
4-5 команда в конференции? Несбыточные мечты, в ближайшие пару-тройку лет.
Учитывая плотность западной конференции это не мечты, а вполне себе реальность. Они отстали от 4 места на 5 побед, а от 5 на 4 в этом сезоне. Пару не слитых концовок или упущенных 20+ в 4-ой четверти и вот уже твой Финикс борется в плей-ин, а Гсв спокойно готовятся к ПО. И я бы не поставил деньги на то, что Санс будут гарантированно выше в следующем сезоне
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Ответ Вадим flanec
4-5 команда в конференции? Несбыточные мечты, в ближайшие пару-тройку лет.
О да, аж 4 победы отставания от пятого Далласа в итоговой таблице Запада после марафона из 82 матчей, целая пропасть
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Запад сделал шаг вперед и не собирается останавливаться, а вот ГСВ падают. Куминга и Подземски вот за счет кого они держатся. Даже если и попадут чудом в ПО их там не заметят. Перестройка.
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Уорриорз в этом сезоне временами выглядели очень хорошо, временами - очень плохо. Хорошо - когда походили на себя прежних: двигали мяч, действовали осмысленно. Но потом биполярка работала в другую сторону, и получалась какая-то бабуйня с попытками всенепременно зарешать в одного. Там Тэйтум и Дюрант мимо чемпионств пролетают с таким баскетболом, чего ждать от Уиггинса с Кумингой?
А тренер давно уже пустил дела на самотёк: как люди играют - ладно, как бабуины - ОК. Главное - ротация. Трое играют по 35 минут, двое - по 30, ещё двое - по 25, ну, и мелочь по 10 и 15.
Самой европейской (в хорошем смысле) команде нужен тренер европейского типа. И игроки. Пусть дешёвые, ролевые, но с мозгами и пониманием того, во что надо играть. А не обходящиеся слишком дорого недозвезды.
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ну любой хейтер хотел бы чтобы в ГСВ ничего не менялось, тут согласен с одним из главных фанатов Леброна
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На Западе поднялся общий уровень команд, но ни одна не дотягивает до Воинов образца Золотой эпохи. Включая действующего чемпиона.
Кстати, о Денвере. Вот там есть очень чёткое понимание своих ролей игроками. И уникальный разыгрывающий-центровой. Но в прежних ГСВ культура паса была выше, а про уровень исполнителей лучше даже не говорить.
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Ответ Cash_flow
О да, аж 4 победы отставания от пятого Далласа в итоговой таблице Запада после марафона из 82 матчей, целая пропасть
А где гарантии, что в следующем сезоне Уорриорз попадёт в 5 лучших команд на западе? Конкуренты не спят. У Мишек все поправятся, Тимбервулвз и Тандер в большом порядке, Пеликанс тоже не булка с маслом, Наггетс не собираются сдавать позиции, Кингз, Санз, Клипперс и Лейкерс тоже как бы не лыком шиты, да ещё Маверикс впридачу.
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