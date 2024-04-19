Брайан Уиндхорст: «Уорриорз» могут быть 4-й или 5-й командой в конференции. Не уверен по поводу чемпионского окна, но должны ли они менять все?»
Брайан Уиндхорст порассуждал о нынешнем положении «Голден Стэйт».
Эксперт ESPN считает, что «Уорриорз» в текущем составе способны играть сильнее, чем в сезоне-23/24, когда не попали в плей-офф.
«Голден Стэйт» может сохранить нынешнюю команду. Они провели заключительный отрезок этой регулярки с результатом 27-12. Давайте представим, что их молодые игроки становятся лучше, а Дрэймонда Грина не дисквалифицируют три раза. Возможно, это 4-я или 5-я команда в конференции.
Означает ли это, что для них все еще доступно чемпионское окно? Не знаю, эта уже не та команда, которая была здесь 6-7 лет назад, но необязательно соглашаться с ребятами с TNT, которые говорят, что там нужно все менять», – заявил Уиндхорст.
А тренер давно уже пустил дела на самотёк: как люди играют - ладно, как бабуины - ОК. Главное - ротация. Трое играют по 35 минут, двое - по 30, ещё двое - по 25, ну, и мелочь по 10 и 15.
Самой европейской (в хорошем смысле) команде нужен тренер европейского типа. И игроки. Пусть дешёвые, ролевые, но с мозгами и пониманием того, во что надо играть. А не обходящиеся слишком дорого недозвезды.
Кстати, о Денвере. Вот там есть очень чёткое понимание своих ролей игроками. И уникальный разыгрывающий-центровой. Но в прежних ГСВ культура паса была выше, а про уровень исполнителей лучше даже не говорить.