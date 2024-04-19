В «Уорриорз» обеспокоены «непостоянством» Дрэймонда Грина. Клуб может задуматься об обмене форварда
В «Уорриорз» обеспокоены «непостоянством» Дрэймонда Грина.
Об этом сообщает ESPN.
Отмечается, что клуб в такой ситуации может задуматься об обмене форварда.
По ходу регулярного чемпионата Грин сперва получил 5 матчей дисквалификации за нападение на Руди Гобера (2-3 у «Голден Стэйт»). Проведя 6 игр после возвращения, Дрэймонд атаковал Юсуфа Нуркича – 16 матчей дисквалификации (8-8).
У Грина остались 3 года по действующему контракту с «Голден Стэйт», за которые он заработает 77 миллионов долларов.
Не прошло и 10 лет
я думаю, если ГСВ его выставит на мороз из-за "непостоянства", то кто сможет рискнуть и терпеть его?