В «Уорриорз» обеспокоены «непостоянством» Дрэймонда Грина. Клуб может задуматься об обмене форварда

Теги возможные переходы Голден Стэйт НБА Дрэймонд Грин Баскетбол

В «Уорриорз» обеспокоены «непостоянством» Дрэймонда Грина.

Об этом сообщает ESPN.

Отмечается, что клуб в такой ситуации может задуматься об обмене форварда.

По ходу регулярного чемпионата Грин сперва получил 5 матчей дисквалификации за нападение на Руди Гобера (2-3 у «Голден Стэйт»). Проведя 6 игр после возвращения, Дрэймонд атаковал Юсуфа Нуркича – 16 матчей дисквалификации (8-8).

У Грина остались 3 года по действующему контракту с «Голден Стэйт», за которые он заработает 77 миллионов долларов.

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23 комментария
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В смысле непостоянство? Очень даже постоянство - "украл, выпил - в тюрьму..."
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Грин ударил по лицу тиммейта, не пропустил ни одного матча и получил контракт. Кто его обменяет? Не смешите.
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стоп стоп, они же со Стефом еще не закончили)
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Ответ dev0
Грин ударил по лицу тиммейта, не пропустил ни одного матча и получил контракт. Кто его обменяет? Не смешите.
тема раздутая до невозможности, все таки династия, под лупой. в профессиональном спорте, где соревнуются огромные тестостероновые мужики альфачи, конфликты и, о ужас, драки на тренировках это довольно регулярное явление если что. Проблемы Грина в том, что таких эпизодов у него вагон
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Пора ГСВ двигать в перестройку. Все на выход!
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А, только заметили
Не прошло и 10 лет
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Ответ Radovan
тема раздутая до невозможности, все таки династия, под лупой. в профессиональном спорте, где соревнуются огромные тестостероновые мужики альфачи, конфликты и, о ужас, драки на тренировках это довольно регулярное явление если что. Проблемы Грина в том, что таких эпизодов у него вагон
Кто ударил по лицу тиммейта за последние 2 года?
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Ответ unrecyclable
интересно, а есть ли команды, готовые к себе Грина принять? Про Томпсона хоть какие-то слухи есть
Не смешите, Грина возьмут чуть ли не в любую команду: это и ветеранский опыт, и топовая защита, и разгон атак. Лебронтий будет первым, кто затребует обменять условного ДиЛо на Грина, если будет такая возможность
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Ответ Archer_Great
Не смешите, Грина возьмут чуть ли не в любую команду: это и ветеранский опыт, и топовая защита, и разгон атак. Лебронтий будет первым, кто затребует обменять условного ДиЛо на Грина, если будет такая возможность
кроме Вашингтона, я полагаю))
я думаю, если ГСВ его выставит на мороз из-за "непостоянства", то кто сможет рискнуть и терпеть его?
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Проблема в том, что такой грин нахрен никому не нужен, кроме того ослолицый будет упираться всеми копытами чтобы остаться в гсв. Где ещё у него будет такое раздолье, нескончаемые безнаказанные выходки, частые пропуски матчей по личной инициативе и т.п. От него надо было избавляться раньше, например сразу после его свинской выходки с Пулом, а вместо этого грину еще и новый контракт выписали зачем-то....)))
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интересно, а есть ли команды, готовые к себе Грина принять? Про Томпсона хоть какие-то слухи есть
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вполне постоянный, рецидивист даже, я бы сказал
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В ЛАЛ Грина вместе с Карри и Керром, на все их полимеры, кроме Девиса и смотрим последний танец дедушек в лучах Голливуда...
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Я бы скорее озаботился его постоянством. Постоянно творит какую-то дичь
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лет через 5 аналогичные новости будем читать. офис гсв - посредственность в кубе
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Ответ Vanila Panda
Кто ударил по лицу тиммейта за последние 2 года?
Гобер против Андерсона
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