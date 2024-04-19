Виктор Вембаньяма отказался подняться на сцену во время концерта Дрейка

Теги светская хроника Сан-Антонио НБА Дрейк Виктор Вембаньяма Баскетбол

Виктор Вембаньяма отклонил предложение Дрейка.

Об этом рассказал бывший игрок НБА и подкастер Джей Джей Редик.

«Вембаньяма был на концерте Дрейка. Ему было предложено подняться на сцену. Вемби такой: «Могут ли вместе со мной подняться мои товарищи по команде?» Представители Дрейка: «Нет». Тогда он сказал: «Раз так, то я не хочу этого делать», – уверяет Редик.

Французский бигмен «Сперс» и его одноклубники посетили концерт известного исполнителя в Техасе в 2023 году.

Материалы по теме

7 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Я надеюсь концерт был утренний, а то ведь Витя в 21:30 читает книгу и ложиться спать
+49
0
+49
В случае Виктора, можно было бы просто подойти к сцене.
+33
-1
+32
Ответ boller_73
Я надеюсь концерт был утренний, а то ведь Витя в 21:30 читает книгу и ложиться спать
На утреннике Дрейка 😂
+19
0
+19
Достойно ответил, красавчик
+8
0
+8
Ответ гайка и болт
На утреннике Дрейка 😂
С ремэйком на клип "А я все летала".
+2
0
+2
Ответ гайка и болт
На утреннике Дрейка 😂
7 AM in San Antonio
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий