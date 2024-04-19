Виктор Вембаньяма отказался подняться на сцену во время концерта Дрейка

Виктор Вембаньяма отклонил предложение Дрейка.

Об этом рассказал бывший игрок и подкастер Джей Джей Редик.

« был на концерте Дрейка. Ему было предложено подняться на сцену. Вемби такой: «Могут ли вместе со мной подняться мои товарищи по команде?» Представители Дрейка: «Нет». Тогда он сказал: «Раз так, то я не хочу этого делать», – уверяет Редик.

Французский бигмен «Сперс» и его одноклубники посетили концерт известного исполнителя в Техасе в 2023 году.