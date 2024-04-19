Виктор Вембаньяма: «Уже получал сообщения от игроков, которые хотят играть вместе со мной»

Теги Сан-Антонио НБА Виктор Вембаньяма Баскетбол

Виктор Вембаньяма рассказал о заинтересованности коллег в совместном выступлении.

По словам 1-го номера драфта-2023, он уже получал соответствующие сообщения.

«Да, я получал сообщения, даже от проспектов, которые еще не в НБА. Но предпочитаю оставаться в своей роли.

Но да, это новый мир для меня. Это новый мир, который мне хочется открывать. Но уверен, что рано или поздно я должен буду участвовать в этом», – заявил француз.

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13 комментариев
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Тре Янг:

Привет
Спишь?
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Ответ Mr.BadGuy
Айзия Томас
Этот с кем угодно готов играть, лишь бы взяли дольше чем на 10 дней)
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Родители писали с левых симок)
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Алло, это Леброн. Возьмешь меня с прицепом?
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Ответ Дмитрий Кутузов
Дюрант?
Айзия Томас
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Марьянович??
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назови их!! Давай поржем
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ну правильно, Дрэймонд должен был ещё позавчера позвонить с парковки
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Не можешь победить - возглавь!
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Все они от игроков Уникса.
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Трэй Клэй Дрэй ??
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Ответ Роман Ивашин
Тре Янг: Привет Спишь?
"Это ты спишь" - ответил Деджонте и бросил трубку
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