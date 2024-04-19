Виктор Вембаньяма: «Уже получал сообщения от игроков, которые хотят играть вместе со мной»

Виктор Вембаньяма рассказал о заинтересованности коллег в совместном выступлении.

По словам 1-го номера драфта-2023, он уже получал соответствующие сообщения.

«Да, я получал сообщения, даже от проспектов, которые еще не в . Но предпочитаю оставаться в своей роли.

Но да, это новый мир для меня. Это новый мир, который мне хочется открывать. Но уверен, что рано или поздно я должен буду участвовать в этом», – заявил француз.