Каваю Ленарду сделали инъекцию в колено, чтобы он сыграл в 1-м матче против «Далласа»
Кавай Ленард ранее в апреле получил инъекцию в колено.
Звездный форвард «Клипперс» сыграет в первом матче серии первого раунда плей-офф против «Мэверикс».
Главный тренер команды Тайрон Лю заявил несколько дней назад, что они готовились к серии с мыслью, что Ленард выйдет на площадку.
До травмы Ленард набирал в среднем 23,7 очка, 6,1 подбора и 3,6 передачи за встречу. Форвард пропустил последние восемь матчей регулярного чемпионата и не играл с 31 марта.
На первую игру, а дальше?
На Шпор он разобиделся, а тут походу норм.
Вывод Шпорам не надо было его беречь, может тогда остался.