Каваю Ленарду сделали инъекцию в колено, чтобы он сыграл в 1-м матче против «Далласа»

Теги травмы Даллас Клипперс НБА НБА плей-офф Кавай Ленард Баскетбол

Кавай Ленард ранее в апреле получил инъекцию в колено.

Звездный форвард «Клипперс» сыграет в первом матче серии первого раунда плей-офф против «Мэверикс».

Главный тренер команды Тайрон Лю заявил несколько дней назад, что они готовились к серии с мыслью, что Ленард выйдет на площадку.

До травмы Ленард набирал в среднем 23,7 очка, 6,1 подбора и 3,6 передачи за встречу. Форвард пропустил последние восемь матчей регулярного чемпионата и не играл с 31 марта.

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28 комментариев
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Ответ Kirill HG
или Даллаский клуб покупателй
Балмерский клуб травматов
+65
-3
+62
Ответ стиваркус картридж
На игле
или Даллаский клуб покупателй
+60
-2
+58
На игле
+27
-3
+24
Ответ Аркадий Байдерин
Гилауронку наверно закололи. Ничего страшного. Смазали сустав. С его травмами это пожизненно
Машинное масло же.
+19
0
+19
Гилауронку наверно закололи. Ничего страшного. Смазали сустав. С его травмами это пожизненно
+18
0
+18
Господи, когда я такое читаю мне прям плохо!Мой любимый игрок в моей любимой команде.Как же хочется титут и МВП Ленарда в финале!
+21
-9
+12
Ответ Аркадий Байдерин
Гилауронку наверно закололи. Ничего страшного. Смазали сустав. С его травмами это пожизненно
Коллаген наверно, гилауронку жене его)
+10
0
+10
Ответ крутящийся камень
Коллаген наверно, гилауронку жене его)
Как раз таки именно гиалуроновую кислоту
+9
0
+9
До ОИ ни он, ни Эмбид не доедут
+8
0
+8
Ответ Алексей Ильин
Балмерский клуб травматов
Кавайные паруса
+8
0
+8
Ответ Readers
Батлер - первый пошел...
первым Зайон пошел
+6
0
+6
Ответ Holo Dilnick
При современном уровне медицины и игровом стиле робота, даже если совсем развалится, можно по кусочкам сшить, молнией долбануть — и легко сможет ещё лет 20 вместе с Леброном играть.
к сожалению с коленом это не так. там все слишком непросто. ничего само практически не срастается
+7
-2
+5
Ответ стиваркус картридж
На игле
реквием по Клипперс
+3
0
+3
да....чувствую, эпидемия травм захлестнет плей-офф
+3
0
+3
При современном уровне медицины и игровом стиле робота, даже если совсем развалится, можно по кусочкам сшить, молнией долбануть — и легко сможет ещё лет 20 вместе с Леброном играть.
+3
-1
+2
Ответ Misha_Sapunov
к сожалению с коленом это не так. там все слишком непросто. ничего само практически не срастается
Подтверждаю, колени если посыпались - прощай, большой спорт... Увы. ((
+2
0
+2
И долго он так сможет протянуть?
На первую игру, а дальше?
+2
-1
+1
Ответ Ваня Аналитик
да....чувствую, эпидемия травм захлестнет плей-офф
Батлер - первый пошел...
+1
0
+1
шкворни прошприцевали
+1
0
+1
Ответ Алексей Ильин
Балмерский клуб травматов
Морфий
0
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Шпоры его берегли как могли после Пачулии, а тут вкололи и давай пахать на площадку.
На Шпор он разобиделся, а тут походу норм.
Вывод Шпорам не надо было его беречь, может тогда остался.
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Ленард машина !Хочется увидится его полный плей-офф без травм..
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Великий игрок, конечно, Кавай, но очень щепетилен к травмами, 95% игроков Лиги точно бы играли.
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Кажись на олимпиаду тогда не поедет(
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Ответ Analjinn
Машинное масло же.
😁
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на Олимпиаду же собрался вроде
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Ответ Столичный Чел
И долго он так сможет протянуть? На первую игру, а дальше?
Достаточно сильные препараты действуют месяц-два
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