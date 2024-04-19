Каваю Ленарду сделали инъекцию в колено, чтобы он сыграл в 1-м матче против «Далласа»

Кавай Ленард ранее в апреле получил инъекцию в колено.

Звездный форвард « » сыграет в первом матче серии первого раунда плей-офф против «Мэверикс».

Главный тренер команды Тайрон Лю заявил несколько дней назад, что они готовились к серии с мыслью, что Ленард выйдет на площадку.

До травмы набирал в среднем 23,7 очка, 6,1 подбора и 3,6 передачи за встречу. Форвард пропустил последние восемь матчей регулярного чемпионата и не играл с 31 марта.