Адам Сильвер о дисквалификации Джонтэя Портера: «Нет ничего важнее, чем защита честности соревнований НБА»

Адам Сильвер сделал заявление по поводу дисквалификации Джонтэя Портера.

«Нет ничего важнее, чем защита честности соревнований для наших болельщиков, наших команд и всех, кто связан с нашим видом спорта, поэтому нарушение наших беттинговых правил карается самым суровым наказанием.

Это дело также поднимает важные вопросы, касающиеся достаточности существующей в настоящее время нормативной базы, включая типы ставок, предлагаемых на наши матчи и игроков. Тесно сотрудничая со всеми заинтересованными сторонами в отрасли, мы продолжим усердно работать над защитой нашей лиги и игры», – заявил комиссионер НБА.

НБА пожизненно дисквалифицировала центрового « » за ставки.