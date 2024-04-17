Адам Сильвер о дисквалификации Джонтэя Портера: «Нет ничего важнее, чем защита честности соревнований НБА»
Адам Сильвер сделал заявление по поводу дисквалификации Джонтэя Портера.
«Нет ничего важнее, чем защита честности соревнований НБА для наших болельщиков, наших команд и всех, кто связан с нашим видом спорта, поэтому нарушение Джонтэем Портером наших беттинговых правил карается самым суровым наказанием.
Это дело также поднимает важные вопросы, касающиеся достаточности существующей в настоящее время нормативной базы, включая типы ставок, предлагаемых на наши матчи и игроков. Тесно сотрудничая со всеми заинтересованными сторонами в отрасли, мы продолжим усердно работать над защитой нашей лиги и игры», – заявил комиссионер НБА.
НБА пожизненно дисквалифицировала центрового «Торонто» за ставки.
- А как же судейство в матчах Лейкерс?
- Вы не понимаете, это другое...
Я понимаю, что это уже мем и все такое, но почему вы считаете, что в сообществе баскетбола все знают про 322? Почему то сначала думал, что эта цифра - статья ук РФ по аналогии с «228».
Пригорело че то от сленга современного)