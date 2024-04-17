Адам Сильвер о дисквалификации Джонтэя Портера: «Нет ничего важнее, чем защита честности соревнований НБА»

Теги Торонто НБА Ставки на спорт Адам Сильвер Ставки на баскетбол Джонтэй Портер Баскетбол

Адам Сильвер сделал заявление по поводу дисквалификации Джонтэя Портера.

«Нет ничего важнее, чем защита честности соревнований НБА для наших болельщиков, наших команд и всех, кто связан с нашим видом спорта, поэтому нарушение Джонтэем Портером наших беттинговых правил карается самым суровым наказанием.

Это дело также поднимает важные вопросы, касающиеся достаточности существующей в настоящее время нормативной базы, включая типы ставок, предлагаемых на наши матчи и игроков. Тесно сотрудничая со всеми заинтересованными сторонами в отрасли, мы продолжим усердно работать над защитой нашей лиги и игры», – заявил комиссионер НБА.

НБА пожизненно дисквалифицировала центрового «Торонто» за ставки.

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14 комментариев
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Цитата не полная, там дальше его спрашивают:
- А как же судейство в матчах Лейкерс?
- Вы не понимаете, это другое...
+30
-9
+21
Здесь вообще всё просто так, кроме денег
+16
-3
+13
"Нет ничего важнее, чем защита честности соревнований НБА" сказал Сильвер и неожиданно свистнул в судейский свисток...
+11
-1
+10
Ответ xamer 9
Не поленился, погуглил что такое «322». Оказывается, что 322 - это количество долларов, которое получил киберспортсмен за ставку против своей команды аж в 2013 году. Я понимаю, что это уже мем и все такое, но почему вы считаете, что в сообществе баскетбола все знают про 322? Почему то сначала думал, что эта цифра - статья ук РФ по аналогии с «228». Пригорело че то от сленга современного)
по идее это проблема, если ты думаешь, что каждое сообщение обращено непосредственно к тебе. Если ты чего то не понял, значит и обращались не к тебе и не для тебя
+14
-4
+10
Ответ Король Лев
Комментарий скрыт
Ещё было бы неплохо почитать школьный учебник по физике. Если написанное Вами не шутка, конечно
+9
-1
+8
Ответ Light Yagami
Сильвер: "никто не имеет права делать 322 без моего ведома"
Не поленился, погуглил что такое «322». Оказывается, что 322 - это количество долларов, которое получил киберспортсмен за ставку против своей команды аж в 2013 году.
Я понимаю, что это уже мем и все такое, но почему вы считаете, что в сообществе баскетбола все знают про 322? Почему то сначала думал, что эта цифра - статья ук РФ по аналогии с «228».
Пригорело че то от сленга современного)
+21
-14
+7
Сильвер: "никто не имеет права делать 322 без моего ведома"
+12
-8
+4
Ответ Король Лев
https://www.youtube.com/watch?v=lF8w3zN0xiA Каким законом это можно объяснить?
Законом об обязательном среднем образовании.
+5
-1
+4
Ответ Light Yagami
Сильвер: "никто не имеет права делать 322 без моего ведома"
подумал 322 это количество матчей в играх по - с отсылкой на судейство в периоды Тима Донахи, когда лига могла спецом делать дольше серии ради денег и рейтинга
+3
-1
+2
Ответ cm9x4
Законом об обязательном среднем образовании.
Спасибо ОГРОМНОЕ :)
+2
0
+2
Да вряд ли это проблема: каких только заморочек не бывает. Но я согласен с вами, лучше проходить мимо того, что не понимаешь) спасибо
0
0
0
где то усмехнулись судейки в полосатом.
+1
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