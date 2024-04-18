Букмекеры считают «Бостон» фаворитом плей-офф НБА, «Денвер» – на втором месте, «Клипперс» – на третьем

Теги Бостон Денвер Клипперс НБА Ставки на спорт НБА плей-офф Ставки на баскетбол Баскетбол

По мнению букмекеров, «Бостон» является фаворитом стартующего плей-офф НБА.

ESPN BET выставил на победу «Селтикс» в чемпионате «+150». Коэффициент на второе подряд чемпионство «Денвера» составляет «+300», у «Клипперс» – 12-1.

На победу «Оклахомы», «Далласа» или «Филадельфии» букмекеры предлагают поставить с коэффициентом 14-1.

Плей-офф НБА 2024 года начнется в субботу, 20 апреля. Последние матчи плей-ин состоятся в пятницу.

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45 комментариев
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Ответ Azamat Abdukadyroff
Кто следит за НБА , в чем слаб Денвер ?
Кто сказал, что он слаб?
+16
-1
+15
Ответ Фёдор Молчанов
Гена, кефы выставляются не по мнению букмекеров. Если бы каждый букмекер выставлял кефы по своему мнению, их бы вилками раздраконили давно. Все адекватные БК мира это как сообщающие сосуды или Мировой океан. Кефы реагируют на то, куда люди грузят, а бк это как чашечные весы, их дело держать их в равновесии.
Мм, а откуда тогда берутся новые линии на события, на которые по умолчанию не мог поставить ни один человек в мире?

К примеру, ещё не определены две пары плей-офф НБА. После пятничных матчей плей-ин какой-то букмекер первым во всём мире выложит линию на серию Оклахома-Сакраменто, условно. Откуда он возьмёт коэффициенты на маркеты этой игры и серии?
+17
-3
+14
Ответ Tiemme
Комментарий скрыт
Да-да, именно "после". Первый раунд же уже сыграли. Там кстати Финикс тоже 4-0 влетел Миннесоте
+13
-4
+9
Кефы от сетки сильно зависят , будь Бостон на западе а Денвер на востоке, Денвер был бы фаворитом, а так Денверу придется пойти всю мясорубку до финала , и в каждом раунде шанс что он проиграет заметно выше чем тот, что проиграет Бостон
+8
0
+8
Ответ NastyNay
Да-да, именно "после". Первый раунд же уже сыграли. Там кстати Финикс тоже 4-0 влетел Миннесоте
Это всё отголоски той психологической травмы, которую нанёс Лука два года назад))
+9
-3
+6
Ответ Фёдор Молчанов
Гена, кефы выставляются не по мнению букмекеров. Если бы каждый букмекер выставлял кефы по своему мнению, их бы вилками раздраконили давно. Все адекватные БК мира это как сообщающие сосуды или Мировой океан. Кефы реагируют на то, куда люди грузят, а бк это как чашечные весы, их дело держать их в равновесии.
По твоей логике, с огромным отрывом самые обширные по фан-базе ЛАЛ и ГСВ должны в каждой игре идти явными фаворитами по кэфам, потому что на них даже против Денвера ставят значительно бОльшие суммы, нежели на их соперника. Но ведь это так не работает.
+9
-3
+6
Ответ boller_73
Бостон как обычно переоценён
Бостон не переоценен, Бостон во-первых лучше всех отыграл регулярно, а во-вторых эта возможно самая талантливая команда в лиге, но как мы убедились два года назад, на одном таланте перстень не взять
+6
-3
+3
Ответ kc6nxy8whs
Чистые профаны букмекеры, либо умышленно разводят народ
Букмекеры основываются во многом от результатов регулярки
+3
0
+3
Ответ Chistian Jadson
Бостон не переоценен, Бостон во-первых лучше всех отыграл регулярно, а во-вторых эта возможно самая талантливая команда в лиге, но как мы убедились два года назад, на одном таланте перстень не взять
Дело не только в этом, у бостона очень простая сетка - на востоке едва ли кто-то может им составить конкуренцию. У денвера сразу будет очень сильный и мотивированный лал, и им дойти до финала значительно сложнее из-за конкурентного запада
+3
0
+3
Ответ Фёдор Молчанов
Когда на кого-то ставятся большие суммы, кеф на них становится меньше. Чем больше ставят, тем хуже кеф.
Федь, что с тобой? Внимательнее мой коммент перечитай, я тебе про это и написал. На победы ЛАЛ и ГСВ в каждой игре грузят больше бабок, чем на их соперника. Но почему тогда они не идут фаворитами по кэфам в каждой встрече?

Недавний матч Пеликанс - Лейкерс. По-моему очевидно, что на вторых было загружено значительно больше денег. Тогда почему Пеликанс все равно котировались фаворитами?
+2
0
+2
Ответ Рассол Уэстбрик
Федь, что с тобой? Внимательнее мой коммент перечитай, я тебе про это и написал. На победы ЛАЛ и ГСВ в каждой игре грузят больше бабок, чем на их соперника. Но почему тогда они не идут фаворитами по кэфам в каждой встрече? Недавний матч Пеликанс - Лейкерс. По-моему очевидно, что на вторых было загружено значительно больше денег. Тогда почему Пеликанс все равно котировались фаворитами?
"На победы ЛАЛ и ГСВ в каждой игре грузят больше бабок, чем на их соперника."

а откуда у тебя такая инфа? вот я болею за ЛАЛ, но не ставлю на них. думаешь, я один такой?
+5
-3
+2
Ответ Рассол Уэстбрик
Федь, что с тобой? Внимательнее мой коммент перечитай, я тебе про это и написал. На победы ЛАЛ и ГСВ в каждой игре грузят больше бабок, чем на их соперника. Но почему тогда они не идут фаворитами по кэфам в каждой встрече? Недавний матч Пеликанс - Лейкерс. По-моему очевидно, что на вторых было загружено значительно больше денег. Тогда почему Пеликанс все равно котировались фаворитами?
Потому что на поток лоховских денег (на любимые команды) всегда есть поток профессиональных ставок. Они друг друга уравновешивают.
+4
-3
+1
Ответ Cash_flow
Мм, а откуда тогда берутся новые линии на события, на которые по умолчанию не мог поставить ни один человек в мире? К примеру, ещё не определены две пары плей-офф НБА. После пятничных матчей плей-ин какой-то букмекер первым во всём мире выложит линию на серию Оклахома-Сакраменто, условно. Откуда он возьмёт коэффициенты на маркеты этой игры и серии?
Это ж федя, откуда там мозги?)
+2
-1
+1
за это и любим плей офф, можно хоть какие кф ставить, но игра есть игра. Даллас в 2011, Майами в прошлом году, Кливленд отыгрался в серии с гсв с 3-1....
+1
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Ответ Azamat Abdukadyroff
Никто, просто интересно стало есть ли слабые места у Денвера.
В вск узнаем, соперник подходящий.
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Они динамически корректируют коэффициенты в соответствии с балансом полученных ставок.
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Ответ Dalakop
Кто сказал, что он слаб?
Никто, просто интересно стало есть ли слабые места у Денвера.
+1
-1
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Ответ Azamat Abdukadyroff
Кто следит за НБА , в чем слаб Денвер ?
Брюса Брауна нет)
+2
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Ответ Azamat Abdukadyroff
Кто следит за НБА , в чем слаб Денвер ?
Скамейки нет от слова совсем. По сути - 5 хороших стартеров (из которых двое - откровенные травматы, которые могут сломаться в любой момент), за которыми пропасть.
+2
-2
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Ответ Фёдор Молчанов
Это называется early market. Да, стартовые кефы надо выставить по мнению, а дальше просто регулировать в зависимости от денежных потоков.
Ну так Геннадий всё верно написал. Ибо линия на итоги сезона НБА это на 99% "букмекерская" линия, которая появляется ещё в июне-июле и по ходу сезона претерпевает лишь косметические изменения, в зависимости от выступления команд. Процент игроков, которые играют этот маркет чертовски мал.

Хотя я, к слову, считаю, что долгоиграющие ставки это единственный вид пари, играя которые у тебя есть шанс даже выйти в плюс, ибо это чертовски недооценённая линия (поскольку 99% игроков не будут ждать год, чтобы получить расчёт ставки).
На своём опыте уже неоднократно убедился в том, что это может сработать. Это, впрочем, уже совсем другая тема для разговора)
0
0
0
Ответ Cash_flow
Ну так Геннадий всё верно написал. Ибо линия на итоги сезона НБА это на 99% "букмекерская" линия, которая появляется ещё в июне-июле и по ходу сезона претерпевает лишь косметические изменения, в зависимости от выступления команд. Процент игроков, которые играют этот маркет чертовски мал. Хотя я, к слову, считаю, что долгоиграющие ставки это единственный вид пари, играя которые у тебя есть шанс даже выйти в плюс, ибо это чертовски недооценённая линия (поскольку 99% игроков не будут ждать год, чтобы получить расчёт ставки). На своём опыте уже неоднократно убедился в том, что это может сработать. Это, впрочем, уже совсем другая тема для разговора)
Неа) как раз таки в июне-июле линия «букмекерская» и принимают там копейки (своего рода страховка от явно ошибочных линий). Чем ближе к концу сезона, тем меньше колебания линии и выше лимиты. Существенно влиять на кефы могут по большому счету 2 вещи - обмены и травмы.
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Ответ Фёдор Молчанов
Неа) как раз таки в июне-июле линия «букмекерская» и принимают там копейки (своего рода страховка от явно ошибочных линий). Чем ближе к концу сезона, тем меньше колебания линии и выше лимиты. Существенно влиять на кефы могут по большому счету 2 вещи - обмены и травмы.
Обмены и травмы меняют всё, это естественно.
Но игра команд имеет большое значение. Например, Клипперс после пяти лузов подряд после трейда Хардена шли 25,00 на чемпионство. После окончания своего восточного турне зимой, когда они были самой горячей командой в НБА, котировки на них упали до 6.00 на титул. Это лишь один из примеров и таких примеров каждый год очень много, в любом виде спорта.

Ну, адекватный букмекер может конкретно тебе повысить лимит по твоей просьбе, если ты адекватный и не хитрожопый игрок
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Ответ AnSw33r
Что ты несёшь )
Чел, я в этом котле варюсь 16 лет. Поверь, я знаю намного больше тебя.
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да у Бостона бригада мощная
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