Букмекеры считают «Бостон» фаворитом плей-офф НБА, «Денвер» – на втором месте, «Клипперс» – на третьем
По мнению букмекеров, «Бостон» является фаворитом стартующего плей-офф НБА.
ESPN BET выставил на победу «Селтикс» в чемпионате «+150». Коэффициент на второе подряд чемпионство «Денвера» составляет «+300», у «Клипперс» – 12-1.
На победу «Оклахомы», «Далласа» или «Филадельфии» букмекеры предлагают поставить с коэффициентом 14-1.
Плей-офф НБА 2024 года начнется в субботу, 20 апреля. Последние матчи плей-ин состоятся в пятницу.
К примеру, ещё не определены две пары плей-офф НБА. После пятничных матчей плей-ин какой-то букмекер первым во всём мире выложит линию на серию Оклахома-Сакраменто, условно. Откуда он возьмёт коэффициенты на маркеты этой игры и серии?
Недавний матч Пеликанс - Лейкерс. По-моему очевидно, что на вторых было загружено значительно больше денег. Тогда почему Пеликанс все равно котировались фаворитами?
а откуда у тебя такая инфа? вот я болею за ЛАЛ, но не ставлю на них. думаешь, я один такой?
Хотя я, к слову, считаю, что долгоиграющие ставки это единственный вид пари, играя которые у тебя есть шанс даже выйти в плюс, ибо это чертовски недооценённая линия (поскольку 99% игроков не будут ждать год, чтобы получить расчёт ставки).
На своём опыте уже неоднократно убедился в том, что это может сработать. Это, впрочем, уже совсем другая тема для разговора)
Но игра команд имеет большое значение. Например, Клипперс после пяти лузов подряд после трейда Хардена шли 25,00 на чемпионство. После окончания своего восточного турне зимой, когда они были самой горячей командой в НБА, котировки на них упали до 6.00 на титул. Это лишь один из примеров и таких примеров каждый год очень много, в любом виде спорта.
Ну, адекватный букмекер может конкретно тебе повысить лимит по твоей просьбе, если ты адекватный и не хитрожопый игрок