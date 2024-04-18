Букмекеры считают «Бостон» фаворитом плей-офф НБА, «Денвер» – на втором месте, «Клипперс» – на третьем

По мнению букмекеров, «Бостон» является фаворитом стартующего плей-офф НБА.

ESPN BET выставил на победу «Селтикс» в чемпионате «+150». Коэффициент на второе подряд чемпионство « » составляет «+300», у « » – 12-1.

На победу «Оклахомы», «Далласа» или «Филадельфии» букмекеры предлагают поставить с коэффициентом 14-1.

Плей-офф НБА 2024 года начнется в субботу, 20 апреля. Последние матчи плей-ин состоятся в пятницу.