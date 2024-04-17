Уилл Бартон покинул «Гранаду», проведя за команду три матча

Теги переходы чемпионат Испании Гранада Уилл Бартон Баскетбол

Бывший игрок НБА Уилл Бартон пробыл в «Гранаде» всего пару недель.

«Гранада» объявила, что Бартон покинул команду и вернулся в США.

«Клуб ценит отношение и профессионализм, проявленные американским игроком в течение этого месяца», – говорится в официальном заявлении «Гранады».

33-летний защитник провел за «Гранаду» три матча в чемпионате Испании, набирая в среднем 4,7 очка.

До перехода в «Гранаду» Бартон заключил соглашение с ЦСКА, но не успел дебютировать за московскую команду, контракт был расторгнут.

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2 комментария
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"вернулся в США"

Спасибо за всё, легенда европейского баскетбола!
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во чудик
мог бы хотя бы булки погреть в испании
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