Уилл Бартон покинул «Гранаду», проведя за команду три матча

Бывший игрок НБА Уилл Бартон пробыл в «Гранаде» всего пару недель.

«Гранада» объявила, что покинул команду и вернулся в США.

«Клуб ценит отношение и профессионализм, проявленные американским игроком в течение этого месяца», – говорится в официальном заявлении «Гранады».

33-летний защитник провел за «Гранаду» три матча в чемпионате Испании, набирая в среднем 4,7 очка.

До перехода в «Гранаду» Бартон заключил соглашение с ЦСКА, но не успел дебютировать за московскую команду, контракт был расторгнут.