Уилл Бартон покинул «Гранаду», проведя за команду три матча
Бывший игрок НБА Уилл Бартон пробыл в «Гранаде» всего пару недель.
«Гранада» объявила, что Бартон покинул команду и вернулся в США.
«Клуб ценит отношение и профессионализм, проявленные американским игроком в течение этого месяца», – говорится в официальном заявлении «Гранады».
33-летний защитник провел за «Гранаду» три матча в чемпионате Испании, набирая в среднем 4,7 очка.
До перехода в «Гранаду» Бартон заключил соглашение с ЦСКА, но не успел дебютировать за московскую команду, контракт был расторгнут.
Спасибо за всё, легенда европейского баскетбола!
мог бы хотя бы булки погреть в испании