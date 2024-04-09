Кендрик Перкинс: «Не считаю «Бакс» полноценными претендентами на титул»

Кендрик Перкинс критически отозвался о «Милуоки».

Эксперт признался, что не воспринимает «Бакс» как полноценных претендентов на чемпионский титул.

«Черт, нет. Про эту команду говорят, что они мягкие и что они в числе претендентов. Но давайте посмотрим, что с ними происходит – и дело даже не в недавних поражениях от «Уизардс», «Рэпторс» и «Гризлис». Последний матч против «Никс», который они проводили дома. И вот, наконец, они выходят с правильным настроем и правильной энергией, «Никс» крепко достается. Но тут внезапно Брансон организует камбэк, и тут «Бакс» сразу же схлопнулись.

Когда я думаю про « », то вспоминаю слова о профессионализме. Профессионализм действительно позволяет вести борьбу с конкурентами. Но это команда не борется с конкурентами, не соперничает», – считает .