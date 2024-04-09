Кендрик Перкинс: «Не считаю «Бакс» полноценными претендентами на титул»

Теги Кендрик Перкинс Док Риверс Милуоки НБА Баскетбол

Кендрик Перкинс критически отозвался о «Милуоки».

Эксперт признался, что не воспринимает «Бакс» как полноценных претендентов на чемпионский титул.

«Черт, нет. Про эту команду говорят, что они мягкие и что они в числе претендентов. Но давайте посмотрим, что с ними происходит – и дело даже не в недавних поражениях от «Уизардс», «Рэпторс» и «Гризлис». Последний матч против «Никс», который они проводили дома. И вот, наконец, они выходят с правильным настроем и правильной энергией, «Никс» крепко достается. Но тут внезапно Брансон организует камбэк, и тут «Бакс» сразу же схлопнулись.

Когда я думаю про «Милуоки», то вспоминаю слова Дока Риверса о профессионализме. Профессионализм действительно позволяет вести борьбу с конкурентами. Но это команда не борется с конкурентами, не соперничает», – считает Перкинс.

Материалы по теме

8 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
В Лиге сейчас только 2 стопроцентных претендента. Это Бостон, потому что они выигрывают регулярку с отрывом. И Денвер, потому что это действующий чемпион и весь их костяк сохранился.
+2
0
+2
Там Док проблема, команда вполне сбалансированная.
+1
0
+1
На Востоке есть шанс что ни одна команда кроме Бостона не наберет 50 побед, такое вообще бывало интересно
0
0
0
пока Яннис и Лиллард не травмированы, они могут пролезть в финал
0
0
0
Ответ saner-s88
Бакс пусть молятся, чтоб на Филу в 1 раунде ни попасть
Ну ради этого все и задумано, приходится проигрывать непроигрываемое, чтобы не отлететь от отдохнувшего Эмбиида. Фила сейчас опасна как Лейкерс в баббле.
+1
-1
0
Ответ seagal
На Востоке есть шанс что ни одна команда кроме Бостона не наберет 50 побед, такое вообще бывало интересно
В полноценном 82 игровом сезоне, 2002/03 Детройт был единственным кто на востоке 50 побед набрал.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий