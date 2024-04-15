Никола Йокич: «Проведу свободные дни перед плей-офф с дочерью. Несколько дней назад мы открыли бассейн у нас дома»

Никола Йокич рассказал, чем будет заниматься в свободное время.

Регулярный чемпионат завершен, плей-офф стартует 20 апреля.

«Это здорово. Я в предвкушении. Мне нужно спешить домой. Мы открыли бассейн у нас дома несколько дней назад, так что я очень рад провести пару дней с дочерью в бассейне. Для меня это сейчас очень волнующий момент.

Небольшой перерыв поможет « ». Сможем подлечиться, снова соскучимся по игре и снова будем получать удовольствие… Приближается плей-офф, так что самое интересное только начинается», – рассказал серб.