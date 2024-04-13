Александр Церковный: «Характер травмы Дублевича не позволит «Зениту» использовать его на ранней стадии плей-офф»

Александр Церковный объяснил перестановки в составе «Зенита» перед плей-офф.

Сине-бело-голубые подписали краткосрочные контракты с форвардом и центровым Джошем Карлтоном. Клуб также расстался с .

«К сожалению, данные изменения вынужденные и связаны с потерей одного из ключевых игроков. Характер травмы и процесс его восстановления не позволят нам использовать его на ранней стадии плей-офф. Как будет состояние Бояна дальше – сейчас прогнозировать очень сложно, но в первую очередь мы не хотим рисковать здоровьем центрового. Отсутствие такого игрока как Дублевич серьезно меняет игровую модель и нам приходится перестраивать переднюю линию, проводя сразу двойную замену. Необходимость такого решения наглядно подтверждается последними матчами регулярного сезона, когда неровная игра по ходу поединка и нервные концовки были вызваны в первую очередь нарушением баланса в составе. Несмотря на то, что времени заиграть новичков практически не остается, мы надеемся что тренерскому штабу удастся максимально быстро интегрировать новичков в команду. А это повысит нашу конкурентоспособность в борьбе за титул.

Что касается расторжения контракта Адриена Мормана – это решение которое далось нам очень тяжело. До последнего момента мы обдумывали этот шаг. Адриен – настоящий профессионал, который выкладывается полностью во всех играх, вне зависимости от их статуса. По максимуму отрабатывал на тренировках, постоянно работал индивидуально, чтобы быть в наилучших кондициях. Это вынужденный шаг в сложившейся ситуации. Желаю ему успехов в новом коллективе», – заявил .