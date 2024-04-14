Инсайдер Джован Буха: «Джарред Вандербилт может вернуться во время первого раунда плей-офф»
Возвращение Вандербилта в состав «Лейкерс» ожидается в первом раунде плей-офф.
«Как мне сказали, Вандо увеличил нагрузки на тренировках, добавив легкие пробежки. Но он еще не возобновил контактные упражнения на площадке, а это значит, что он не будет играть в воскресенье в Новом Орлеане. Даже участие в плей-ин кажется маловероятным.
Если Вандо вернется, то, похоже, это произойдет в первом раунде плей-офф. Так что, возможно, «Лейкерс» вернут его в состав в серии против «Миннесоты» или «Оклахомы», а может быть, даже в середине серии», – сообщил инсайдер The Athletic Джован Буха.
Форвард «Лейкерс» продолжает реабилитацию после травмы стопы.