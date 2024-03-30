Джарред Вандербилт может вернуться в строй в начале апреля

Теги травмы Лейкерс НБА Джарред Вандербилт Баскетбол

Форвард «Лейкерс» Джарред Вандербилт близок к возвращению в строй.

Об этом сообщает инсайдер The Athletic Джован Буха.

«Как я слышал, «Лейкерс» ориентируемся на начало апреля. У меня нет конкретной даты. Возможно, 2 апреля, или 9 апреля. Но где-то в течение первой недели апреля или полутора недель «Лейкерс» попытаются вернуть Вандо. Сезон заканчивается 14 апреля, поэтому они попытаются вернуть его, чтобы дать ему сыграть три или четыре матча.

Хорошим знаком является то, что он летает с командой. Так Гэйба Винсента, например, не было в команде. Гэйб только сегодня присоединится к команде в Индианаполисе, а затем поедет с ней в Бруклин. Вандо был в этом туре, и мы видели, как он тренировался в тренажерном зале перед игрой и выполнял разные упражнения», – сказал Буха.

Вандербилт выбыл из строя с повреждением стопы, которое получил 1 февраля в матче с «Бостоном».

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