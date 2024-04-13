Майк Буденхольцер, Жорди Фернандес и Кевин Янг – кандидаты на должность главного тренера «Бруклина»

Теги Крис Куинн Бруклин Кевин Олли НБА Жорди Фернандес Майк Буденхольцер Кевин Янг Джеймс Боррего Джозеф Цай Баскетбол

Список кандидатов на пост главного тренера «Нетс» сократился до трех человек.

Бывший главный тренер «Милуоки» Майк Буденхольцер, ассистент главного тренера «Сакраменто» Жорди Фернандес и ассистент главного тренера «Финикса» Кевин Янг претендуют на должность в «Бруклине».

Владелец «Нетс» Джозеф Цай проведет личные встречи с тремя финалистами. Окончательное решение будет принято в ближайшем будущем.

Генеральный менеджер «Нетс» Шон Маркс и Цай приступили к поиску нового главного тренера после расставания с Жаком Воном 19 февраля и провели собеседование с большим количеством кандидатов. Изначально в него также входили и.о главного тренера «Бруклина» Кевин Олли, Крис Куинн («Майами»), Джеймс Боррего («Новый Орлеан»).

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2 комментария
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Пусть подождут немного. В скором времени, вероятно, камон летсгоуыч освободится. Не гоже ему долго без работы сидеть
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ставлю на Жорди. Бад подождет и попадет в нормальную франшизу
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