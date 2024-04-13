Майк Буденхольцер, Жорди Фернандес и Кевин Янг – кандидаты на должность главного тренера «Бруклина»
Список кандидатов на пост главного тренера «Нетс» сократился до трех человек.
Бывший главный тренер «Милуоки» Майк Буденхольцер, ассистент главного тренера «Сакраменто» Жорди Фернандес и ассистент главного тренера «Финикса» Кевин Янг претендуют на должность в «Бруклине».
Владелец «Нетс» Джозеф Цай проведет личные встречи с тремя финалистами. Окончательное решение будет принято в ближайшем будущем.
Генеральный менеджер «Нетс» Шон Маркс и Цай приступили к поиску нового главного тренера после расставания с Жаком Воном 19 февраля и провели собеседование с большим количеством кандидатов. Изначально в него также входили и.о главного тренера «Бруклина» Кевин Олли, Крис Куинн («Майами»), Джеймс Боррего («Новый Орлеан»).