Шакил О′Нил: «В плей-офф Шэю Гилджес-Александеру нужно набирать по 37 очков в каждом матче»

Шакил О′Нил дал совет Шэю Гилджес-Александеру в преддверии плей-офф.

«Ты должен прибавить. Ты должен увеличить результативность до 37 очков. В каждом матче, а это непросто сделать.

Сейчас ШГА доминирует, но если соперник понизит его результативность с 31 до 22, против кого бы они ни играли, у соперника будет шанс. Это мой единственный страх за ШГА. Ему придется перейти на другой уровень.

Им нужны другие опции в атаке. Я гарантирую вам, что как только начнется плей-офф, против ШГА начнут использовать дабл-тим», – сказал член Зала славы.