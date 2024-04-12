Евролига. «Олимпиакос» – «Фенербахче», «Виртус» встретится с «Басконией» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата Евролиги пройдут четыре матча.
Греческий «Олимпиакос» примет турецкий «Фенербахче», итальянский «Виртус» встретится с испанской «Басконией».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 12 апреля, 21.15, «Арена Мира и Дружбы»
- Дата проведения
- 12 апреля, 21.30, «Штарк Арена»
- Дата проведения
- 12 апреля, 21.30, «ПалаДоцца»
- Дата проведения
- 12 апреля, 22.00, «Астробаль»
Положение команд: Реал Испания – 27-7, Панатинаикос Греция – 23-11, Монако – 23-11, Барселона Испания – 22-11, Олимпиакос Греция – 21-12, Фенербахче Турция – 20-13, Маккаби Тель-Авив Израиль – 20-14, Баскония Испания – 17-16, Виртус Италия – 17-16, Анадолу Эфес Турция – 17-17, Партизан Сербия – 15-18, Милан Италия – 15-19, Валенсия Испания – 14-19, Жальгирис Литва – 14-20, Бавария Германия – 13-21, Црвена Звезда Сербия – 11-23, Виллербан Франция – 8-25, Альба Германия – 5-29.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.