Впервые в истории НБА три команды претендуют на победу в конференции за одну игру до завершения регулярки
В Западной конференции сложилась уникальная ситуация.
«Оклахома», «Миннесота» и «Денвер» по итогам 81 матча имеют одинаковый турнирный показатель – 56-25.
Впервые в истории НБА три команды идут с одинаковым результатом и претендуют на победу в конференции за одну игру до завершения регулярного чемпионата.
«Тандер» закроет регулярку встречей с «Далласом», «Миннесота» сыграет с «Финиксом», «Денвер» – с «Мемфисом».
Стоит в новостях появиться хотя бы второй сосне, и Валера Лёвкин тут же умудряется безвылазно заплутать)