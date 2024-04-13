Впервые в истории НБА три команды претендуют на победу в конференции за одну игру до завершения регулярки

Теги Денвер Миннесота НБА Оклахома-Сити Баскетбол

В Западной конференции сложилась уникальная ситуация.

«Оклахома», «Миннесота» и «Денвер» по итогам 81 матча имеют одинаковый турнирный показатель – 56-25.

Впервые в истории НБА три команды идут с одинаковым результатом и претендуют на победу в конференции за одну игру до завершения регулярного чемпионата.

«Тандер» закроет регулярку встречей с «Далласом», «Миннесота» сыграет с «Финиксом», «Денвер» – с «Мемфисом».

Материалы по теме

6 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ответ kc6nxy8whs
Детройт сделает сенсацию?) 😂
Не знаю, является ли сенсацией даже для Детройта победа над САС, потому что именно с ними им играть в матче худших команд конференций (САС даже вроде имеют шансы уйти с последнего места и опередить Портленд), а Денвер на самом деле будет играть свой последний матч против Мемфиса, а не против Детройта.
Стоит в новостях появиться хотя бы второй сосне, и Валера Лёвкин тут же умудряется безвылазно заплутать)
+9
-2
+7
Ответ culpa
Не знаю, является ли сенсацией даже для Детройта победа над САС, потому что именно с ними им играть в матче худших команд конференций (САС даже вроде имеют шансы уйти с последнего места и опередить Портленд), а Денвер на самом деле будет играть свой последний матч против Мемфиса, а не против Детройта. Стоит в новостях появиться хотя бы второй сосне, и Валера Лёвкин тут же умудряется безвылазно заплутать)
Ну молодец Валера, хоть оперативно исправил. А то бывает напорят косяков, и так они и висят неотредактенные) Но это в прошлом, а сегодня Валера всё же молодчик.
+6
0
+6
Баскетбольная АПЛ!)
+1
-1
0
Что сегодня было с Денвером с Сасом? Не хотят во 2-раунде плова попадать на пару Клиперс - Даллас? Как обьяснить этот слив первого места?
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий