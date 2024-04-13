Впервые в истории НБА три команды претендуют на победу в конференции за одну игру до завершения регулярки

В Западной конференции сложилась уникальная ситуация.

«Оклахома», «Миннесота» и « » по итогам 81 матча имеют одинаковый турнирный показатель – 56-25.

Впервые в истории три команды идут с одинаковым результатом и претендуют на победу в конференции за одну игру до завершения регулярного чемпионата.

«Тандер» закроет регулярку встречей с «Далласом», « » сыграет с «Финиксом», «Денвер» – с «Мемфисом».