Леброн Джеймс: «Ти Джей Макконнелл – один из моих любимых игроков в НБА сейчас»
Леброн в своем подкасте высоко оценил игру Ти Джея Макконнелла.
«Ти Джей Макконнелл – один из моих любимых игроков в НБА сейчас. Он как Дрэймонд Грин в теле разыгрывающего», – рассказал Леброн Джеймс.
«Есть определенный тип парней, которые входят в игру, и это изменяет всю динамику. Пэйтон Притчард такой же. Иш Смит», – согласился с ним Джей Джей Редик.
Защитник «Индианы» Ти Джей Макконнелл провел 69 матчей в сезоне-2023/24, набирая 10,1 очка, 2,7 подбора, 5,4 передачи и 1 перехват за 18,2 минуты со скамейки запасных.