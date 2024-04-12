Леброн Джеймс: «Ти Джей Макконнелл – один из моих любимых игроков в НБА сейчас»

Теги Леброн Джеймс Джей Джей Редик Иш Смит Ти Джей Макконнелл Пэйтон Притчард Баскетбол

Леброн в своем подкасте высоко оценил игру Ти Джея Макконнелла.

«Ти Джей Макконнелл – один из моих любимых игроков в НБА сейчас. Он как Дрэймонд Грин в теле разыгрывающего», – рассказал Леброн Джеймс.

«Есть определенный тип парней, которые входят в игру, и это изменяет всю динамику. Пэйтон Притчард такой же. Иш Смит», – согласился с ним Джей Джей Редик.

Защитник «Индианы» Ти Джей Макконнелл провел 69 матчей в сезоне-2023/24, набирая 10,1 очка, 2,7 подбора, 5,4 передачи и 1 перехват за 18,2 минуты со скамейки запасных.

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