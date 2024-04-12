Расселл Уэстбрук: «Из выходящих со скамейки в этой лиге нет никого, кто был бы лучше меня»

Теги Клипперс НБА Расселл Уэстбрук Баскетбол

Расселл Уэстбрук считает себя лучшим запасным игроком НБА.

Разыгрывающий «Клипперс» после перехода в команду Джеймса Хардена сам вызвался начинать матчи со скамейки.

«Из выходящих со скамейки в этой лиге нет никого, кто был бы лучше меня.

Нам нужно было выяснить, кто из нас пожертвует личными интересами, кто примет самую большую жертву. В итоге этим игроком стал я. Решение было принято с целью выиграть чемпионат», – считает Уэстбрук.

35-летний баскетболист в нынешнем сезоне набирает 11,2 очка, 5,1 подбора и 4,6 передачи в среднем за игру.

Материалы по теме

8 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ответ Iron Lappy
Да хорош тебе Расс... Только последние пару игр был в порядке,а так по сезону линейка ужасная...но может к ПО будет в тонусе
Очень нравиться как Уэстбрук выкладывается на площадке и играет в защите, но есть более достойные игроки на титул лучшего 6. Расс даже не лучший запасной в своей команде - Пауэлл намного эффективние.
+5
0
+5
Расс точно хорош, в этом сезоне даже увидел с его стороны заигрывание больших: пламли, тайс, зубац частенько получали от него обострающие передачи, плюс конечно невероятная энергия, которой он заряжает команду. Хотя конечно тяжело тягаться с Паранорманом и его невероятной эффективностью
+3
0
+3
Да хорош тебе Расс... Только последние пару игр был в порядке,а так по сезону линейка ужасная...но может к ПО будет в тонусе
+1
-1
0
Монк,Рид,Богданович,Хардуэй?
Если он не про этот сезон а о всей карьере.
0
0
0
Расс опять в своём стиле, я лучший и все дела!🔥😂😂
0
0
0
любят эти смуглые баскетболисты навешивать на себя ярлыки. "я бы майкла 1 на 1 обыграл, жаль, что ему 60"))
0
0
0
Ответ LilAnswer
Очень нравиться как Уэстбрук выкладывается на площадке и играет в защите, но есть более достойные игроки на титул лучшего 6. Расс даже не лучший запасной в своей команде - Пауэлл намного эффективние.
Да, Пауэлл лучше
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий