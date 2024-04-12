Расселл Уэстбрук: «Из выходящих со скамейки в этой лиге нет никого, кто был бы лучше меня»

Расселл Уэстбрук считает себя лучшим запасным игроком НБА.

Разыгрывающий « » после перехода в команду Джеймса Хардена сам вызвался начинать матчи со скамейки.

«Из выходящих со скамейки в этой лиге нет никого, кто был бы лучше меня.

Нам нужно было выяснить, кто из нас пожертвует личными интересами, кто примет самую большую жертву. В итоге этим игроком стал я. Решение было принято с целью выиграть чемпионат», – считает .

35-летний баскетболист в нынешнем сезоне набирает 11,2 очка, 5,1 подбора и 4,6 передачи в среднем за игру.