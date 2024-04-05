Джейлен Брансон: «Расселл Уэстбрук не обращает внимания на то, что другие думают или говорят, просто играет на пределе сил»

Теги Клипперс Нью-Йорк НБА Расселл Уэстбрук Джош Харт Джейлен Брансон Баскетбол

Джейлен Брансон и Джош Харт высказались о Расселле Уэстбруке.

«Расс не обращает внимания на то, что другие думают или говорят, просто играет на пределе своих сил. Можете говорить, что угодно, он отличный одноклубник и всегда выкладывается по полной. В определенные моменты доходило до того, что перед матчем мы напрягались: «Черт побери, сегодня играем с Уэстбруком!», – посмеялся разыгрывающий «Никс» Джейлен Брансон.

«Он был одним из тех, с кем я хотел играть в одной команде. Он выступал за «Вашингтон» в год, когда я был свободным агентом. Я очень не хотел возвращаться домой, но у них был Расс. Я хотел играть с ним, но потом его обменяли и все заглохло», – добавил защитник «Нью-Йорка» Джош Харт.

1 комментарий
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Ага, не обращает внимание )) просто на гостевой игре идёт спросить с рандомного фаната домашней команды за то почему он его не уважает ))
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