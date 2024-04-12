«Пеликанс» победили «Кингз» в пятый раз по ходу регулярного чемпионата
«Пеликанс» завершили сезонную серию с «Кингз» со счетом 5-0.
В четверг «Новый Орлеан» победил «Сакраменто» со счетом 135:123. Клуб из Луизианы одолел соперника из Калифорнии в пятый раз по ходу регулярного чемпионата.
После того, как в НБА с 2004 года выступают 30 команд, это первый подобный случай.
В НБА клубы одной конференции обычно проводят максимум четыре матча за регулярку. Пятая победа оказалась возможной благодаря встрече «Пеликанс» и «Кингз» в Кубке НБА.
«Новый Орлеан» (48-32) укрепился на 6-м месте на Западе, которое позволяет избежать плей-ин. Далее расположены «Финикс» (47-33) и «Сакраменто» (45-35).