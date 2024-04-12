Кваме Браун: «Леброна называют величайшим, потому что он контролирует прессу. Игроки так не думают, так говорят лишь те, кто хочет получить работу»

Кваме Браун критически отозвался о Леброне Джеймсе.

Экс-игрок НБА, который выступал в одной команде с Майклом Джорданом, считает, что притязания форварда « » на звание величайшего игрока всех времен держатся лишь за счет влияния 4-кратного MVP лиги на журналистов.

«Леброна называют величайшим, потому что он контролирует средства массовой информации. Ни один игрок не считает его величайшим.

В действительности сами баскетболисты не считают Леброна величайшим, нет ни одного, кто бы верил в это. Так говорят лишь те, кто хочет получить работу.

Они знают, что Леброн не является величайшим, дело в кликах и просмотрах. По той же причине ESPN все время говорит о нем, по той же причине все каналы только и обсуждают, что его.

По той же причине «Лейкерс» выиграли восемь из последних девяти или девять из последних десяти матчей: – дойная корова, и вы будете обсуждать его. Вы хотите видеть его на площадке, играющим. Вы хотите, чтобы он был в плей-офф», – заявил .