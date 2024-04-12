Кваме Браун: «Леброна называют величайшим, потому что он контролирует прессу. Игроки так не думают, так говорят лишь те, кто хочет получить работу»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Кваме Браун НБА Баскетбол

Кваме Браун критически отозвался о Леброне Джеймсе.

Экс-игрок НБА, который выступал в одной команде с Майклом Джорданом, считает, что притязания форварда «Лейкерс» на звание величайшего игрока всех времен держатся лишь за счет влияния 4-кратного MVP лиги на журналистов.

«Леброна называют величайшим, потому что он контролирует средства массовой информации. Ни один игрок не считает его величайшим.

В действительности сами баскетболисты не считают Леброна величайшим, нет ни одного, кто бы верил в это. Так говорят лишь те, кто хочет получить работу. 

Они знают, что Леброн не является величайшим, дело в кликах и просмотрах. По той же причине ESPN все время говорит о нем, по той же причине все каналы только и обсуждают, что его.

По той же причине «Лейкерс» выиграли восемь из последних девяти или девять из последних десяти матчей: Леброн Джеймс – дойная корова, и вы будете обсуждать его. Вы хотите видеть его на площадке, играющим. Вы хотите, чтобы он был в плей-офф», – заявил Браун.

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8 комментариев
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это называется грамотная информационная пиар кампания. плюс лига его подсвечивает, давным давно сделав его главным лицом нба.
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ЛА выиграли восемь из последних девяти матчей, потому что Леброн контролирует сми?
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По той же причине я помог набрать Коби 81 очко
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Когда про тебя стали забывать и решил накинуть
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Бездарный центровой рассуждает о величии
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Только за те цифры, которые леброн показывает в 21 сезоне и не думает останавливаться, уже можно называть величайшим.
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Ответ boller_73
Когда про тебя стали забывать и решил накинуть
Причем начали забывать как претендента на звание величайшего баста.
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