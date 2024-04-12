«Детройт» потерпел 67-е поражение в сезоне. Это клубный антирекорд

«Пистонс» уступили «Буллс» со счетом 105:127.

« » потерпел 67-е поражение в регулярном чемпионате (13-67). Это клубный антирекорд.

В сезоне-1979/80 «Пистонс» имели турнирный показатель 16-66.

«Можно многое узнать об игроках в это время года. Лично я во времена, когда сам выступал, играл до самого конца и заработал за это много денег», – заявил главный тренер «Детройта» .