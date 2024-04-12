«Детройт» потерпел 67-е поражение в сезоне. Это клубный антирекорд

Теги Детройт НБА Монти Уильямс Баскетбол

«Пистонс» уступили «Буллс» со счетом 105:127.

«Детройт» потерпел 67-е поражение в регулярном чемпионате (13-67). Это клубный антирекорд.

В сезоне-1979/80 «Пистонс» имели турнирный показатель 16-66.

«Можно многое узнать об игроках в это время года. Лично я во времена, когда сам выступал, играл до самого конца и заработал за это много денег», – заявил главный тренер «Детройта» Монти Уильямс.

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8 комментариев
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Дайте Монти поработать! Монти, верим!
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Даже когда лучшим скорером Детройта был Родни Стаки (сколько лет вы не слышали это имя?), их результат был гораздо лучше
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они не виноваты что для того, что бы быть ниже Вашика нужно столько проигрывать.
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Да и мы многое узнали про Монти за этот сезон
Монти и сейчас не плохо зарабатывает,вернее получает
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Жесть. А меж тем через 2 месяца будет юбилей - 20 лет с последних гаек. Неплохой "подарок"
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Детройт в этом сезоне более безнадежен чем прежде. Серия из 28 поражений подряд. Выберется ли Детройт из этой трясины - риторический вопрос.
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Пора взять недостижимые 9-73
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Ответ carmelo hot sause
Даже когда лучшим скорером Детройта был Родни Стаки (сколько лет вы не слышали это имя?), их результат был гораздо лучше
Ну кстати до прошлой недели в том составе Детройта было больше холл-оф-фэймеров, чем в команде 2004-го.))
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