Монти Уильямс не согласится на выкуп контракта с «Детройтом»

Теги Детройт НБА Монти Уильямс Баскетбол

Монти Уильямс продолжит руководить «Пистонс».

Ожидается, что главный тренер «Детройта» не согласится на выкуп контракта с клубом в это межсезонье, сообщает инсайдер Yahoo! Sports Джейк Фишер со ссылкой на источники.

Перед сезоном-2023/24 Уильямс подписал с «Пистонс» шестилетний контракт на 78,5 миллионов долларов.

«Детройт» установил антирекорд лиги, проиграв 28 матчей подряд, и сейчас занимает последнее место в Восточной конференции.

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7 комментариев
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Любопытно, кто надоумил Детройт подписать Монти на 6 лет и почти 80 млн?
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Хорошо устроился. Каннингем может плакать, не поможет.
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Ответ xamer 9
Раз уж выдали такой контракт, то Монти обязан отработать еще год и провели нормальную трансферно-драфтовую кампаниюв межсезонье. Чтобы по истечению 50-60 матчей можно было сделать вывод: 1) что Монти реально шарлатан, если команда будет также на уровне 14-15 команды; 2) что текущий сезон - стечение обстоятельств как в личной жизни Монти, так и в целом в составе, и в новом сезоне команда борется за плей-ин.
Но если Монти шарлатан, то они просто потратят год впустую) кто же из игроков захочет просто так тратить год с тренером в которого они не верят
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Раз уж выдали такой контракт, то Монти обязан отработать еще год и провели нормальную трансферно-драфтовую кампаниюв межсезонье. Чтобы по истечению 50-60 матчей можно было сделать вывод:
1) что Монти реально шарлатан, если команда будет также на уровне 14-15 команды;
2) что текущий сезон - стечение обстоятельств как в личной жизни Монти, так и в целом в составе, и в новом сезоне команда борется за плей-ин.
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Он не для того на 6 лет подписывался, чтобы после 1го года выкупаться
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Дайте Монти поработать
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Ответ Mr.BadGuy
Дайте Монти поработать
Фанаты Детройта после завершения сезона: Монти, иди сюда, ***!
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