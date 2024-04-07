Монти Уильямс не согласится на выкуп контракта с «Детройтом»

Монти Уильямс продолжит руководить «Пистонс».

Ожидается, что главный тренер « » не согласится на выкуп контракта с клубом в это межсезонье, сообщает инсайдер Yahoo! Sports Джейк Фишер со ссылкой на источники.

Перед сезоном-2023/24 подписал с «Пистонс» шестилетний контракт на 78,5 миллионов долларов.

«Детройт» установил антирекорд лиги, проиграв 28 матчей подряд, и сейчас занимает последнее место в Восточной конференции.