Монти Уильямс не согласится на выкуп контракта с «Детройтом»
Монти Уильямс продолжит руководить «Пистонс».
Ожидается, что главный тренер «Детройта» не согласится на выкуп контракта с клубом в это межсезонье, сообщает инсайдер Yahoo! Sports Джейк Фишер со ссылкой на источники.
Перед сезоном-2023/24 Уильямс подписал с «Пистонс» шестилетний контракт на 78,5 миллионов долларов.
«Детройт» установил антирекорд лиги, проиграв 28 матчей подряд, и сейчас занимает последнее место в Восточной конференции.
1) что Монти реально шарлатан, если команда будет также на уровне 14-15 команды;
2) что текущий сезон - стечение обстоятельств как в личной жизни Монти, так и в целом в составе, и в новом сезоне команда борется за плей-ин.