Карл-Энтони Таунс должен вернуться в пятницу в матче с «Атлантой»

Теги Миннесота НБА Карл-Энтони Таунс Баскетбол

Карл-Энтони Таунс близок к возвращению в строй.

Звезда «Миннесоты» Карл-Энтони Таунс, который не играл с 4 марта из-за разрыва мениска левого колена, как ожидается, вернется в пятницу в домашнем матче против «Атланты».

Таунсу, который перенес операцию четыре недели назад, официально был присвоен статус «под вопросом» к пятничной игре. Во вторник он был допущен к контактной работе в формате 5 на 5.

В воскресенье «Тимбервулвз» завершат регулярный чемпионат матчем с «Финиксом».

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Будет интересно посмотреть на Миннесоту в ПО, если КАТ в хорошем состоянии выйдет.
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