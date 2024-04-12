Карл-Энтони Таунс должен вернуться в пятницу в матче с «Атлантой»

Карл-Энтони Таунс близок к возвращению в строй.

Звезда «Миннесоты» , который не играл с 4 марта из-за разрыва мениска левого колена, как ожидается, вернется в пятницу в домашнем матче против «Атланты».

Таунсу, который перенес операцию четыре недели назад, официально был присвоен статус «под вопросом» к пятничной игре. Во вторник он был допущен к контактной работе в формате 5 на 5.

В воскресенье «Тимбервулвз» завершат регулярный чемпионат матчем с «Финиксом».