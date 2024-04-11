Дэвид Уэст: «Если бы в 2008-м у меня не заклинило спину, мы проехались бы по «Сперс» катком»

Дэвид Уэст рассказал о полуфинале Западной конференции 2008 года.

Бывший игрок уверен, что «Новый Орлеан» выиграл бы серию плей-офф у « », если бы он не получил серьезную травму спины.

«Если бы у меня не заклинило спину, мы проехались бы по «Сперс» катком. В том сезоне мы были уверены, что способны победить кого угодно. Мы совершенно не боялись встречи с любым соперником.

Мы выиграли бы у «Лейкерс» 4-2 в финале Запада, потому что в том году мы выиграли у них сезонную серию. Если бы я не травмировал спину, мы прошли бы «Сперс».

Я сидел на физио-мяче. Я не мог сидеть на стуле около полутора лет. Я не мог сидеть на унитазе. Я не мог сидеть на скамейке запасных. Я прыгал на физио-мяче. Когда я уходил с площадки, большую часть времени я сидел со льдом», – рассказал .

В плей-офф 2008 года « » уступил «Сан-Антонио» (3-4) во втором раунде. В финале Западной конференции «Сперс» проиграли «Лейкерс» (1-4).