Евгений Богачев: «Мечтаю выйти в финале на ЦСКА»

Президент УНИКСа Евгений Богачев поделился ожиданиями от матча против ЦСКА.

— Хотелось бы сыграть заключительный матч регулярного чемпионата как можно лучше, но готовимся к любому варианту, потому что есть некоторые проблемы по составу. Есть травмированные. И у ЦСКА они тоже есть вроде. Но настрой боевой. Кто‑то один из нас победит точно. Ничьи, как в футболе, здесь быть не может. Баскетбол — вид спорта непредсказуемый. Мы как‑то в матче с «Локомотивом» вели +22 и проиграли в итоге с разницей в 8 очков. Но такого, прямо ключевого значения эта игра сейчас, думаю, иметь не будет.

— А с точки зрения защиты первого места, которое дает преимущества в плей‑офф?

— Тут гадать трудно. Да, преимущество своей площадки. Конечно, с первого места можно выйти на «Уралмаш» или «Самару». Будет неплохо, если «Самара» достанется: удобно в плане логистики, тут автобусом всего 400 км. Конечно, если будет третье место (мы любые варианты просматриваем, не исключаем), то достанется «Енисей». Это гораздо труднее — летать в Красноярск. И время разное. Это довольно сложно. Но в целом еще далеко ничего не решено.

— Не удивляет, что ЦСКА не очень удачно выступает в последнее время?

— Ну, там тоже имели место травмы. Был травмирован один из ключевых баскетболистов. Они тут за пару секунд до окончания матча выигрывали у «Зенита». Казалось бы, должны победить. Но вдруг игрок их теряет мяч, и побеждает соперник. И у нас такое же было.

Не думаю, что там у них какие‑то очень большие проблемы. ЦСКА — классная и сильная команда. С большим уважением относимся к ним. В клубе работает очень опытный руководитель — мой друг и соперник Андрей Ватутин. Посмотрим, кто кого победит. Все впереди. Попасть в финал бы. Я мечтал бы выйти там на . А сейчас будет промежуточная игра.