Джамал Мюррэй: «Я люблю Денвер и хочу остаться здесь до конца моей карьеры»

Джамал Мюррэй поблагодарил фанатов «Денвера» после игры с «Миннесотой».

«Я не собирался пропускать эту игру. Мы намеревались выиграть ее любой ценой. Мы выплеснули всю энергию, наши фанаты выплеснули всю свою энергию. И у нас будет преимущество своей площадки. Все просто.

Я люблю и хочу остаться здесь до конца моей карьеры», – заявил в послематчевом интервью.

Разыгрывающий «Наггетс» набрал 20 очков, 4 подбора и 6 передач за 27 минут на площадке. Мюррэй реализовал 8 из 13 бросков с игры и 4 из 6 трехочковых.

«Наггетс» победили «Тимбервулвз» со счетом 116:107.