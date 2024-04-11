Джамал Мюррэй: «Я люблю Денвер и хочу остаться здесь до конца моей карьеры»

Теги Денвер Миннесота НБА Джамал Мюррэй Баскетбол

Джамал Мюррэй поблагодарил фанатов «Денвера» после игры с «Миннесотой».

«Я не собирался пропускать эту игру. Мы намеревались выиграть ее любой ценой. Мы выплеснули всю энергию, наши фанаты выплеснули всю свою энергию. И у нас будет преимущество своей площадки. Все просто.

Я люблю Денвер и хочу остаться здесь до конца моей карьеры», – заявил Джамал Мюррэй в послематчевом интервью.

Разыгрывающий «Наггетс» набрал 20 очков, 4 подбора и 6 передач за 27 минут на площадке. Мюррэй реализовал 8 из 13 бросков с игры и 4 из 6 трехочковых.

«Наггетс» победили «Тимбервулвз» со счетом 116:107.

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Симпатичная команда. Надеюсь, что сохранят состав надолго и будут продолжать бороться за чемпионство еще много лет.
+2
0
+2
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий