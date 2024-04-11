Джамал Мюррэй: «Я люблю Денвер и хочу остаться здесь до конца моей карьеры»
Джамал Мюррэй поблагодарил фанатов «Денвера» после игры с «Миннесотой».
«Я не собирался пропускать эту игру. Мы намеревались выиграть ее любой ценой. Мы выплеснули всю энергию, наши фанаты выплеснули всю свою энергию. И у нас будет преимущество своей площадки. Все просто.
Я люблю Денвер и хочу остаться здесь до конца моей карьеры», – заявил Джамал Мюррэй в послематчевом интервью.
Разыгрывающий «Наггетс» набрал 20 очков, 4 подбора и 6 передач за 27 минут на площадке. Мюррэй реализовал 8 из 13 бросков с игры и 4 из 6 трехочковых.
«Наггетс» победили «Тимбервулвз» со счетом 116:107.