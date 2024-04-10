«Санз» могут уволить Фрэнка Вогеля, если не пройдут первый раунд плей-офф

Теги Финикс НБА Фрэнк Вогель Баскетбол

Главный тренер «Финикса» Фрэнк Вогель находится под риском увольнения.

По словам журналиста Эвана Сайдери, в лиге возрастают слухи о возможной отставке Вогеля. Если «Финикс» не сможет пройти первый раунд плей-офф, Вогель может потерять работу.

Вогель проводит первый сезон на посту главного тренера «Санз». После перерыва на Матч всех звезд команда показывает результат 13-11 и занимает 15-е место в лиге по показателю Net Rating.

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Рано Док в Бакс зашел.
Мог бы в Финиксе поработать.
0
0
0
Ответ Jazzzz
Рано Док в Бакс зашел. Мог бы в Финиксе поработать.
он фрэнка и заменит
парапампам
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий