«Санз» могут уволить Фрэнка Вогеля, если не пройдут первый раунд плей-офф

Главный тренер «Финикса» Фрэнк Вогель находится под риском увольнения.

По словам журналиста Эвана Сайдери, в лиге возрастают слухи о возможной отставке . Если « » не сможет пройти первый раунд плей-офф, Вогель может потерять работу.

Вогель проводит первый сезон на посту главного тренера «Санз». После перерыва на Матч всех звезд команда показывает результат 13-11 и занимает 15-е место в лиге по показателю Net Rating.