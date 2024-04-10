«Санз» могут уволить Фрэнка Вогеля, если не пройдут первый раунд плей-офф
Главный тренер «Финикса» Фрэнк Вогель находится под риском увольнения.
По словам журналиста Эвана Сайдери, в лиге возрастают слухи о возможной отставке Вогеля. Если «Финикс» не сможет пройти первый раунд плей-офф, Вогель может потерять работу.
Вогель проводит первый сезон на посту главного тренера «Санз». После перерыва на Матч всех звезд команда показывает результат 13-11 и занимает 15-е место в лиге по показателю Net Rating.
Мог бы в Финиксе поработать.
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