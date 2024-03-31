Фрэнк Вогель: «Лига должна разобраться с симуляциями со стороны Лу Дорта»

Фрэнк Вогель остался недоволен судейством в матче с «Оклахомой».

«Санз» уступили «Тандер» со счетом 103:128.

«Мы допустили 14 потерь. 7 из них произошли по свистку арбитров.

Лига должна разобраться с симуляциями со стороны . Решения по поводу игровых эпизодов с ним просто нелепы. Если подобное будет происходить и дальше, у них всегда будет преимущество.

Нельзя просто каждый раз падать при контакте и получать свисток. Надеюсь, лига обратит на это внимание», – пожаловался главный тренер « » .