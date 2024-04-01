Марк Дэйгнолт об отмененном фоле за флоп у Дорта: «Самый порядочный и честный игрок, которого я тренировал»

Теги Финикс НБА Оклахома-Сити Фрэнк Вогель Лугенц Дорт Марк Дэйгнолт Баскетбол

Марк Дэйгнолт отреагировал на решение отменить фол за флоп у Лугенца Дорта.

Главный тренер «Финикса» Фрэнк Вогель раскритиковал игрока «Оклахомы» за данный эпизод после матча между командами.

«Мне бы не хотелось что-то говорить по поводу комментариев... Скажу следующее. Я работал с Лугенцом на протяжении пяти лет. Это самый порядочный и честный игрок, которого я тренировал. Именно так. Он выкладывается на площадке, он не играет грязно, он делает правильные вещи. Да, он раздражитель для соперника, но он исполняет все это, не нарушая правил игры», – заявил главный тренер «Тандер».

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