«Один из моих любимых арбитров». Дрэймонд Грин и Крис Пол обсудили Скотта Фостера

Теги Голден Стэйт Крис Пол НБА судьи Дрэймонд Грин Скотт Фостер Баскетбол

Дрэймонд Грин и Крис Пол обсудили Скотта Фостера.

Баскетболисты «Голден Стэйт» вспомнили об известном рефери во время записи подкаста. Пол помимо прочего известен враждой с Фостером.

Грин: Скотт Фостер – один из моих любимых судей. Хочешь о нем поговорить?

Пол: Прекрати.

Грин: А я люблю Скотта. Знаешь, почему? Обычно судьи ведут себя с игроками очень мило, а потом, как только игра начинается, ты не можешь даже поздороваться с ними, «привет» сказать.

Пол: Не знал, что он один из твоих ребят.

Грин: Мне он нравится. Я знаю, чего от него ждать.

Пол: Чертовски верно, ты знал, чего ждать, когда он судил матчи с моим участием против вас. Давай просто посмотрим на соотношение побед и поражений.

Грин: Иногда натыкаешься на судью и что-то объясняешь, а он типа, ты не должен так со мой говорить. Отвечаешь: «Черт, да ты ведь только что сам со мной так говорил». Но Скотт не такой. Хочешь поговорить о нем?

Пол: Я не могу, не сейчас, но в свое время мы поговорим об этом. Обсудим это, когда придет время, я все скажу.

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кто-бы мог подумать что эти двое ещё в бытность игроками будут сидеть рядом и мило беседовать.
+2
0
+2
На Эрика Робертса похож
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий