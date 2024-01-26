«Один из моих любимых арбитров». Дрэймонд Грин и Крис Пол обсудили Скотта Фостера

Дрэймонд Грин и Крис Пол обсудили Скотта Фостера.

Баскетболисты « » вспомнили об известном рефери во время записи подкаста. Пол помимо прочего известен враждой с Фостером.

Грин: – один из моих любимых судей. Хочешь о нем поговорить?

Пол: Прекрати.

: А я люблю Скотта. Знаешь, почему? Обычно судьи ведут себя с игроками очень мило, а потом, как только игра начинается, ты не можешь даже поздороваться с ними, «привет» сказать.

Пол: Не знал, что он один из твоих ребят.

Грин: Мне он нравится. Я знаю, чего от него ждать.

Пол: Чертовски верно, ты знал, чего ждать, когда он судил матчи с моим участием против вас. Давай просто посмотрим на соотношение побед и поражений.

Грин: Иногда натыкаешься на судью и что-то объясняешь, а он типа, ты не должен так со мой говорить. Отвечаешь: «Черт, да ты ведь только что сам со мной так говорил». Но Скотт не такой. Хочешь поговорить о нем?

Пол: Я не могу, не сейчас, но в свое время мы поговорим об этом. Обсудим это, когда придет время, я все скажу.