«Даллас» гарантированно завершит регулярку в Топ-6 и избежит участия в плей-ин

«Даллас» обеспечил себе участие в плей-офф-2024.

«Мэверикс» по итогам матчей вторника гарантированно завершат регулярку в Топ-6 и избегут участия в плей-ин.

Это оказалось возможным после поражения « » от «Клипперс». В этот же день техасцы справились с «Шарлотт».

« » (49-30) с высокой долей вероятности завершит регулярный чемпионат на 5-м месте в Западной конференции.