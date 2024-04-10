«Даллас» гарантированно завершит регулярку в Топ-6 и избежит участия в плей-ин

Теги Даллас Финикс НБА НБА плей-офф Баскетбол

«Даллас» обеспечил себе участие в плей-офф-2024.

«Мэверикс» по итогам матчей вторника гарантированно завершат регулярку в Топ-6 и избегут участия в плей-ин.

Это оказалось возможным после поражения «Финикса» от «Клипперс». В этот же день техасцы справились с «Шарлотт».

«Даллас» (49-30) с высокой долей вероятности завершит регулярный чемпионат на 5-м месте в Западной конференции.

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4 комментария
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Молодцы фронтофис Далласа, хорошие обмены в дедлайн и отрезок у команды крутой, 15-2 в последних играх, оооочень сильно. Пусть зажгут в плове)
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Удачи любимому Далласу..другое дело я думал будут тренерские хитрости чтобы не выходить на Клипперс пропустив Аризонцев на 5-ю строчку, но видимо менеджмент бродяг решили что парусники по зубам бродягам.Клипперс очень сложный соперник Ой не знаю ребята
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Интересно будет на них в ПО посмотреть.
Вспомнил, как они в прошлом году неуклюже сливали ради пика и смешно стало 🤣
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