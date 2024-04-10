«Даллас» гарантированно завершит регулярку в Топ-6 и избежит участия в плей-ин
«Даллас» обеспечил себе участие в плей-офф-2024.
«Мэверикс» по итогам матчей вторника гарантированно завершат регулярку в Топ-6 и избегут участия в плей-ин.
Это оказалось возможным после поражения «Финикса» от «Клипперс». В этот же день техасцы справились с «Шарлотт».
«Даллас» (49-30) с высокой долей вероятности завершит регулярный чемпионат на 5-м месте в Западной конференции.
Вспомнил, как они в прошлом году неуклюже сливали ради пика и смешно стало 🤣