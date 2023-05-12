«Финикс» в четверг уступал «-30» по итогам двух четвертей шестого матча серии с « » и в итоге проиграл со счетом 100:125, завершив выступление в сезоне.

В плей-офф-2022 «Санз» в седьмой встрече второго раунда против « » имели «-30» после 24 минут и проиграли 90:123.

« » второй год подряд уступает «-30» к большому перерыву домашнего матча, который становится для команды последним в сезоне.

После введения счетчика 24 секунд в 1974 году домашняя команда проигрывала 30 и более очков в потенциально последней игре плей-офф три раза. Помимо «Санз» в 2015 году подобное случилось с « ».

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