«Финикс» второй год подряд уступает «-30» к большому перерыву матча, который становится для команды последним в сезоне

Теги Даллас Денвер Милуоки Финикс НБА НБА плей-офф Баскетбол

«Финикс» в четверг уступал «-30» по итогам двух четвертей шестого матча серии с «Денвером» и в итоге проиграл со счетом 100:125, завершив выступление в сезоне.

В плей-офф-2022 «Санз» в седьмой встрече второго раунда против «Далласа» имели «-30» после 24 минут и проиграли 90:123.

«Финикс» второй год подряд уступает «-30» к большому перерыву домашнего матча, который становится для команды последним в сезоне.

После введения счетчика 24 секунд в 1974 году домашняя команда проигрывала 30 и более очков в потенциально последней игре плей-офф три раза. Помимо «Санз» в 2015 году подобное случилось с «Милуоки».

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17 комментариев

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Кирилл
Видимо, у белых европейцев в ДНК заложено выносить Букера в решающих матчах плей-офф «вперед ногами» )
+40
-6
+34
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фанат баскетбола
Кексик никак не угадает с командой
Крис Пол, камрад, так держать!
+25
-3
+22
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Daishi
Ответ Кирилл
Видимо, у белых европейцев в ДНК заложено выносить Букера в решающих матчах плей-офф «вперед ногами» )
Зачем приплетать этот бред про днк и белых европейцев, если до Дончина и Йокича тоже самое сделал Яннис?
+15
-5
+10
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Pavel Gurin
Сезон 23/24 , Финикс играет в ПО с Далласом , Денвером - 7 матч .
Букер : да ну , нахер , я устал , я ухожу
+8
-2
+6
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AEZAKMI228
все таки культура, ментальность клуба это никакая не выдумка. поэтому я спокоен насчет майами во время всяких невзгод, зная, что все будет нормально. поэтому и лейкерс каждое десятилетие выходят в финал и тд
финикс всю жизнь неудачники, клипперс вообще в финал ни разу не выходили за всю жизнь. на всю жизнь походу такое
+12
-9
+3
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Илья Купол
Ответ Pavel Gurin
Сезон 23/24 , Финикс играет в ПО с Далласом , Денвером - 7 матч . Букер : да ну , нахер , я устал , я ухожу
только даллас в по не выйдет, ну да ладно
+4
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+3
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scorp19
Крыыыыыссс Поооолл !! ))) Поздравляем с очередным лузом в ПО.
+8
-6
+2
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Прозектор-50
Командам Западной конференции надо бы подписать по европейцу с югославской фамилией... ну типа на случай если Финикс в плей-офф попадётся
+2
-1
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Рахон Р.
Ответ Daishi
Зачем приплетать этот бред про днк и белых европейцев, если до Дончина и Йокича тоже самое сделал Яннис?
Ну, Яннис тоже европеец
+1
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Кирилл
Ответ Daishi
Зачем приплетать этот бред про днк и белых европейцев, если до Дончина и Йокича тоже самое сделал Яннис?
Я про Янниса совсем забыл, признаюсь честно. Когда вспомнил - поправить было нельзя.

Но, в свое оправдание:
1. В последнем домашнем матче Финала на паркете Санс все было очень на тоненького: за минуту до конца 5-го матча Бакс вели одно очко;
2. Яннис с Бакс не выносили Финикс в решающем матче: в 6-м матче Милуоки забрали победу в 4-й четверти только.

А Йокич с Денвером и Лука с Далласом вынесли Санс у них дома уже после первой половины.
+1
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mastadon
В Аризоне можно вводить день славинина)
+3
-3
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Oleg961
Кэм Пейн многому научился у Пола за эти годы

https://youtu.be/T2z1QXJupLI
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PhilAN
Ответ Daishi
Зачем приплетать этот бред про днк и белых европейцев, если до Дончина и Йокича тоже самое сделал Яннис?
Яннис так то грек, если что)))
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Pavel Gurin
Ответ Илья Купол
только даллас в по не выйдет, ну да ладно
Если никаких изменений в тренерском штабе , с 4/5 номером и глубокой семейкой не будет , то да не выйдут и потеряют Луку
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Kikir
Ответ mastadon
В Аризоне можно вводить день славинина)
в Оризоне, тогда уж
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