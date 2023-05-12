«Финикс» второй год подряд уступает «-30» к большому перерыву матча, который становится для команды последним в сезоне
«Финикс» в четверг уступал «-30» по итогам двух четвертей шестого матча серии с «Денвером» и в итоге проиграл со счетом 100:125, завершив выступление в сезоне.
В плей-офф-2022 «Санз» в седьмой встрече второго раунда против «Далласа» имели «-30» после 24 минут и проиграли 90:123.
«Финикс» второй год подряд уступает «-30» к большому перерыву домашнего матча, который становится для команды последним в сезоне.
После введения счетчика 24 секунд в 1974 году домашняя команда проигрывала 30 и более очков в потенциально последней игре плей-офф три раза. Помимо «Санз» в 2015 году подобное случилось с «Милуоки».
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Крис Пол, камрад, так держать!
Букер : да ну , нахер , я устал , я ухожу
финикс всю жизнь неудачники, клипперс вообще в финал ни разу не выходили за всю жизнь. на всю жизнь походу такое
Но, в свое оправдание:
1. В последнем домашнем матче Финала на паркете Санс все было очень на тоненького: за минуту до конца 5-го матча Бакс вели одно очко;
2. Яннис с Бакс не выносили Финикс в решающем матче: в 6-м матче Милуоки забрали победу в 4-й четверти только.
А Йокич с Денвером и Лука с Далласом вынесли Санс у них дома уже после первой половины.
https://youtu.be/T2z1QXJupLI