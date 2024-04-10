Дирк Новицки о Криштиану Роналду: «Он поднимает футболку, «смотрите все на меня». Не мой стиль»

Теги Криштиану Роналду Дирк Новицки Лионель Месси НБА Баскетбол

Дирк Новицки признался, что ему не близок стиль Криштиану Роналду.

По словам легендарного игрока «Мэверикс» и сборной Германии, ему больше импонирует Лионель Месси.

«Я отдаю предпочтение Месси. Мне нравится то, как он себя ведет, нравится его манера на площадке... невероятно быстрый, подвижный. А Роналду... Вот он поднимает футболку, «смотрите все на меня» – это просто не мой стиль. Не мой стиль. Месси куда более скромный, мне это ближе, я могу гораздо проще соотнести себя с ним.

При всем при этом я не хочу сказать ничего такого в адрес Роналду, как-то принизить его заслуги, просто мое личное мнение», – признался экс-баскетболист.

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