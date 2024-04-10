Дирк Новицки о Криштиану Роналду: «Он поднимает футболку, «смотрите все на меня». Не мой стиль»

Дирк Новицки признался, что ему не близок стиль Криштиану Роналду.

По словам легендарного игрока «Мэверикс» и сборной Германии, ему больше импонирует Лионель Месси.

«Я отдаю предпочтение Месси. Мне нравится то, как он себя ведет, нравится его манера на площадке... невероятно быстрый, подвижный. А Роналду... Вот он поднимает футболку, «смотрите все на меня» – это просто не мой стиль. Не мой стиль. Месси куда более скромный, мне это ближе, я могу гораздо проще соотнести себя с ним.

При всем при этом я не хочу сказать ничего такого в адрес Роналду, как-то принизить его заслуги, просто мое личное мнение», – признался экс-баскетболист.