«Милуоки» и «Бостон» исполнили всего 2 штрафных в сумме за матч. Это самый низкий показатель в истории НБА

Теги Бостон Милуоки НБА судьи Яннис Адетокумбо Баскетбол

«Милуоки» и «Бостон» исполнили всего 2 штрафных на пару за матч.

Это самый низкий показатель в истории НБА.

Единственные два подхода к линии за 48 минут исполнил Яннис Адетокумбо, который реализовал одну попытку. «Бакс» победили со счетом 104:91.

«Селтикс» стали первой командой в истории лиги, которая не пробила ни одного штрафного за всю игру. «Мемфис» (2014 год) и «Атланта» (2018 год) делили предыдущий рекорд НБА с одной попыткой с линии за матч. 

Предыдущий рекорд НБА по общему количеству (11) был установлен 10 ноября 2019 года, когда «Индиана» исполнила пять, а «Орландо» – шесть штрафных.

Во вторник «Бакс» нарушали правила всего четыре раза, это наименьшее количество фолов за матч в истории лиги.

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5 комментариев
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Сколько штрафных в матче ГСВ Лейкерс?
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Судьи дали поиграть или просто никто не старался особо
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Страшный сон Эмбиида
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Ответ serhio_ramos_
Сколько штрафных в матче ГСВ Лейкерс?
Не знаю, но видно что фанились. не палили страты перед плей-ин
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