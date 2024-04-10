«Милуоки» и «Бостон» исполнили всего 2 штрафных в сумме за матч. Это самый низкий показатель в истории НБА

«Милуоки» и «Бостон» исполнили всего 2 штрафных на пару за матч.

Это самый низкий показатель в истории НБА.

Единственные два подхода к линии за 48 минут исполнил , который реализовал одну попытку. «Бакс» победили со счетом 104:91.

«Селтикс» стали первой командой в истории лиги, которая не пробила ни одного штрафного за всю игру. «Мемфис» (2014 год) и «Атланта» (2018 год) делили предыдущий рекорд с одной попыткой с линии за матч.

Предыдущий рекорд НБА по общему количеству (11) был установлен 10 ноября 2019 года, когда «Индиана» исполнила пять, а «Орландо» – шесть штрафных.

Во вторник «Бакс» нарушали правила всего четыре раза, это наименьшее количество фолов за матч в истории лиги.