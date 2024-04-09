Брайан Уиндхорст: «Д’Анджело Расселл откажется от последнего года в контракте»

Брайан Уиндхорст считает, что Д’Анджело Расселл станет свободным агентом.

У разыгрывающего « » есть опция игрока на 18,7 миллиона долларов на сезон-24/25.

«Нет почти никаких сомнений, что он откажется от продления на следующий год. Люди всю жизнь работают, чтобы оказаться на рынке после удачного сезона», – заявил эксперт ESPN.

набирает 18,2 очка, 3,2 подбора и 6,3 передачи в среднем за игру при 41,9% из-за дуги в текущем сезоне.