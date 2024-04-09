Брайан Уиндхорст: «Д’Анджело Расселл откажется от последнего года в контракте»

Теги Лейкерс НБА Д’Анджело Расселл Брайан Уиндхорст Баскетбол

Брайан Уиндхорст считает, что Д’Анджело Расселл станет свободным агентом.

У разыгрывающего «Лейкерс» есть опция игрока на 18,7 миллиона долларов на сезон-24/25.

«Нет почти никаких сомнений, что он откажется от продления на следующий год. Люди всю жизнь работают, чтобы оказаться на рынке после удачного сезона», – заявил эксперт ESPN.

Расселл набирает 18,2 очка, 3,2 подбора и 6,3 передачи в среднем за игру при 41,9% из-за дуги в текущем сезоне.

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2 комментария
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Неплохой сезон проводит, лучший наверно после того как блеснул в Бруклине и попал на Матч всех звезд..
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Конечно надо отказываться. Может найти деньги в другой команде.
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