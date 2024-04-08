Брайан Уиндхорст: «Думаю, что Леброн Джеймс откажется от последнего года в текущем контракте с «Лейкерс»

Брайан Уиндхорст высказал мнение по контрактной ситуации Леброна Джеймса.

«Думаю, что он откажется от последнего года по текущему контракту. И вот почему.

Единственный способ для него включить право на запрет на обмены – это подписать новый контракт. Если он продлит текущее соглашение или воспользуется опцией, останется на год и продлится потом, он не сможет добавить этот пункт.

И я думаю, что по многим причинам необходимо попросить и, скорее всего, получить это право.

Полагаю, что переговоры вызовут дискуссию внутри « ». Будет ли это контракт на три года, будет ли последний год включать опцию игрока или опцию команды. Или будет негарантированным. Думаю, что переговоры будут интересными», – рассудил инсайдер ESPN.