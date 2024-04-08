Брайан Уиндхорст: «Думаю, что Леброн Джеймс откажется от последнего года в текущем контракте с «Лейкерс»

Теги возможные переходы Леброн Джеймс Лейкерс НБА Брайан Уиндхорст Баскетбол

Брайан Уиндхорст высказал мнение по контрактной ситуации Леброна Джеймса.

«Думаю, что он откажется от последнего года по текущему контракту. И вот почему.

Единственный способ для него включить право на запрет на обмены – это подписать новый контракт. Если он продлит текущее соглашение или воспользуется опцией, останется на год и продлится потом, он не сможет добавить этот пункт.

И я думаю, что по многим причинам Джеймсу необходимо попросить и, скорее всего, получить это право.

Полагаю, что переговоры вызовут дискуссию внутри «Лейкерс». Будет ли это контракт на три года, будет ли последний год включать опцию игрока или опцию команды. Или будет негарантированным. Думаю, что переговоры будут интересными», – рассудил инсайдер ESPN.

6 комментариев
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А кто в здравом уме станет менять Лебу без его согласия вообще? Бред какой-то
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зачем ему запрет на обмен если все в лиге понимают что он необмениваемый( если сам не попросит разумеется) ? что за бред?
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От сына зависит
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А кто будет менять Джеймса без его согласия? Скорее он сам обменяет Пелинку на мешок картошки.
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перестанет набирать больше 20 и отправят как обычного раба. У всех перед глазами пример Пола
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Ответ Максим Макеев
зачем ему запрет на обмен если все в лиге понимают что он необмениваемый( если сам не попросит разумеется) ? что за бред?
Хз, для статуса и престижа, других вариантов не вижу
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