Дарвин Хэм: «Вот какой должна быть командная культура: соревновательный дух, единство и ответственность»

Теги Лейкерс НБА Спенсер Динуидди Д’Анджело Расселл Дарвин Хэм Баскетбол

Дарвин Хэм рассказал о формирующейся командной культуре «Лейкерс».

«Мы неэгоистичная команда. Мы подбадриваем и мотивируем друг друга. Должен похвалить Д’Анджело Расселла. Я собирался вернуть его на площадку, но он сказал: «Нет, дай Спенсеру Динуидди полностью показать, на что он способен». Вот какой должна быть культура: соревновательный дух, единство и ответственность. Все это проявляется в нашей команде в полном объеме.

Нам нравятся наши шансы, но еще больше нравится то, что мы построили, на что мы будем способны», – заключил главный тренер «Лейкерс».

Команда поднялась на восьмое место в Западной конференции с результатом 45-33.

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