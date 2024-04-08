Техническое замечание Луке Дончичу в матче против «Хьюстона» отменено

Лука Дончич получил технический фол в игре с «Рокетс».

Разыгрывающий « » отпраздновал фол, полученный защитником « » , подняв руки. После чего получил техническое замечание от арбитра.

отменила фол после рассмотрения эпизода. Это третье техническое замечание , отмененное лигой в сезоне-2023/24.

Всего у Дончича 13 фолов, на три меньше количества необходимого для одноматчевой дисквалификации. Счетчик замечаний обнулится к плей-офф.