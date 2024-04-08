Техническое замечание Луке Дончичу в матче против «Хьюстона» отменено
Лука Дончич получил технический фол в игре с «Рокетс».
Разыгрывающий «Далласа» отпраздновал фол, полученный защитником «Хьюстона» Диллоном Бруксом, подняв руки. После чего получил техническое замечание от арбитра.
НБА отменила фол после рассмотрения эпизода. Это третье техническое замечание Дончича, отмененное лигой в сезоне-2023/24.
Всего у Дончича 13 фолов, на три меньше количества необходимого для одноматчевой дисквалификации. Счетчик замечаний обнулится к плей-офф.