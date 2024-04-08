Виктор Вембаньяма набрал 33 очка, 18 подборов, 6 передач и 7 блок-шотов в матче с «Филадельфией»

«Сперс» уступили «Сиксерс» со счетом 126:133.

Первый номер драфта-2023 центровой « » набрал 33 очка, 18 подборов, 6 передач и 7 блок-шотов, реализовав 11 из 20 бросков с игры, 5 из 10 трехочковых и 6 из 7 штрафных.

«Я был удивлен тому, что по-настоящему сложно в этой лиге, а что, на самом деле, легко», – заключил центровой по итогам матча.

Вембаньяма лидирует в гонке за звание новичка года .