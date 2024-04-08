Виктор Вембаньяма набрал 33 очка, 18 подборов, 6 передач и 7 блок-шотов в матче с «Филадельфией»

Теги Филадельфия Сан-Антонио НБА Баскетбол - видео Виктор Вембаньяма Баскетбол

«Сперс» уступили «Сиксерс» со счетом 126:133.

Первый номер драфта-2023 центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма набрал 33 очка, 18 подборов, 6 передач и 7 блок-шотов, реализовав 11 из 20 бросков с игры, 5 из 10 трехочковых и 6 из 7 штрафных.

«Я был удивлен тому, что по-настоящему сложно в этой лиге, а что, на самом деле, легко», – заключил центровой по итогам матча.

Вембаньяма лидирует в гонке за звание новичка года НБА.

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5 комментариев
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Ответ Sergey Arkhipov
Да как так-то??!! В прошлом сезоне и близко за Метрополитан таких монструозных цифр не было.
Угу, вот еще б сравнивать европейский и американский баскетбол.
+8
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+7
Ответ Sergey Arkhipov
Да как так-то??!! В прошлом сезоне и близко за Метрополитан таких монструозных цифр не было.
Зайди в его профиль и посмотри стату за прошлый сезон. Там небольшие изменения по сравнению с нынешним, если брать очки, передачи и подборы.
+4
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+4
Да как так-то??!! В прошлом сезоне и близко за Метрополитан таких монструозных цифр не было.
+3
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страшно и любопытно представить что будет через пару-тройку лет, если он в первом сезоне такое творит👍
+2
-1
+1
Узбек Вемьаньяма - Зайон здорового человека
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