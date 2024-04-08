«Чикаго» и «Атланта» 17 апреля сыграют в матче плей-ин между 9-й и 10-й командами конференции

«Чикаго» и «Атланта» 17 апреля сыграют в матче плей-ин.

«Буллс» и «Хоукс» сойдутся в борьбе за плей-офф в качестве 9-й и 10-й команд Восточной конференции. Победитель 19 апреля сыграет с проигравшим в противостоянии 7-й и 8-й команд по итогам регулярки.

« » (37-41) имеет преимущество над «Атлантой» (36-42) по дополнительным показателям и в случае побед в трех из четырех оставшихся матчей точно будет иметь преимущество площадки.