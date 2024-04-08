Клэй Томпсон после 74-го матча в сезоне: «Больше всего горжусь именно этим»

Клэй Томпсон в воскресенье провел 74-й матч в сезоне.

Защитник «Уорриорз» ранее пропустил два сезона из-за серьезных травм.

«Больше всего горжусь именно этим. Я готов выходить на площадку и помогать команде, я стабильно в составе. В НБА долгий и сложный сезон, требующий серьезной дисциплины. Я горжусь тем, что оказался в состоянии провести так много матчей», – признался .

Средние показатели 34-летнего баскетболиста – 17,6 очка, 3,3 подбора и 2,3 передачи за игру.