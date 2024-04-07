Зак Иди второй раз подряд признан игроком года в NCAA

Центровой университета Пердью Зак Эди признан лучшим игроком года в NCAA.

21-летний канадский бигмен получил награду второй год подряд. Он стал первым студентом, выигравшим несколько наград «Игрок года», с 1983 года, когда Ральф Сэмпсон получил эту награду в третий раз подряд.

Иди завершил сезон-2023/24 с показателями 24,9 очка, 12,2 подбора и 2,2 блок-шота в среднем за матч.

Университет Пердью вышел в финал «Мартовского безумия», где встретится с университетом Коннектикут. Финал состоится 9 Апреля в 4:20 по московскому времени.