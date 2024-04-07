Зак Иди второй раз подряд признан игроком года в NCAA

Теги NCAA Университет Пердью Зак Иди Баскетбол

Центровой университета Пердью Зак Эди признан лучшим игроком года в NCAA.

21-летний канадский бигмен получил награду второй год подряд. Он стал первым студентом, выигравшим несколько наград «Игрок года», с 1983 года, когда Ральф Сэмпсон получил эту награду в третий раз подряд.

Иди завершил сезон-2023/24 с показателями 24,9 очка, 12,2 подбора и 2,2 блок-шота в среднем за матч.

Университет Пердью вышел в финал «Мартовского безумия», где встретится с университетом Коннектикут. Финал состоится 9 Апреля в 4:20 по московскому времени.

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4 комментария
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Ответ icey_punk
Есть шанс что задрафтуют в первом раунде
За сборную Канады прошлым летом очень плохо смотрелся на профессиональном уровне
+3
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+3
Ответ icey_punk
Есть шанс что задрафтуют в первом раунде
Лучший игрок NCAA имеет теоретические шансы попасть в НБА. Что вообще у них там происходит?
Представляю, если бы Ральф Сэмпсон или Карим, будучи лучшими игроками среди студентов, мечтали бы о том, чтобы их выбрали в конце первого раунда драфта.
Жду новости, что скауты оценивают шансы Брони Джеймса на попадание в НБА выше, чем у дважды лучшего баскетболиста NCAA!
+1
0
+1
Есть шанс что задрафтуют в первом раунде
0
0
0
Ответ mitch
Лучший игрок NCAA имеет теоретические шансы попасть в НБА. Что вообще у них там происходит? Представляю, если бы Ральф Сэмпсон или Карим, будучи лучшими игроками среди студентов, мечтали бы о том, чтобы их выбрали в конце первого раунда драфта. Жду новости, что скауты оценивают шансы Брони Джеймса на попадание в НБА выше, чем у дважды лучшего баскетболиста NCAA!
еще осенью Зак Иди плелся в конце второго раунда мок драфта 24. Пишут что он медлительный, без трехи. В общем олдскульный центр.
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