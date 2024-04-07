Душан Алимпиевич останется главным тренером «Бешикташа» на следующий сезон

Теги Еврокубок Бешикташ чемпионат Турции Душан Алимпиевич Бурк Баскетбол

Душан Алимпиевич продолжит работу в «Бешикташе» в сезоне-2024/25.

Об этом сообщил президент клуба Озкан Арсевен.

«Контракт с Душаном Алимпиевичем включает работу в следующем сезоне. Главный тренер доволен своим пребыванием здесь со своей семьей.

Он проводит отличный сезон. Исключительный профессионал. Полностью включился в работу клуба», – заявил Арсевен. Президент сообщил о начале работы над составом клуба на следующий сезон.

«Бешикташ» занимает третье место в чемпионате Турции с результатом 19-6. Клуб уступил в полуфинальной серии Еврокубка французскому «Бурку» (1-2).

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий