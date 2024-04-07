Душан Алимпиевич останется главным тренером «Бешикташа» на следующий сезон

Душан Алимпиевич продолжит работу в «Бешикташе» в сезоне-2024/25.

Об этом сообщил президент клуба Озкан Арсевен.

«Контракт с Душаном Алимпиевичем включает работу в следующем сезоне. Главный тренер доволен своим пребыванием здесь со своей семьей.

Он проводит отличный сезон. Исключительный профессионал. Полностью включился в работу клуба», – заявил Арсевен. Президент сообщил о начале работы над составом клуба на следующий сезон.

« » занимает третье место в чемпионате Турции с результатом 19-6. Клуб уступил в полуфинальной серии Еврокубка французскому « » (1-2).