Туомас Йисало – лучший тренер года в Еврокубке

Теги Еврокубок Туомас Йисало Париж Баскетбол

Туомас Йисало признан лучшим тренером сезона Еврокубка-2023/24.

41-летний финский специалист привел «Париж» к результату 20-1 и вывел французскую команду в финал турнира, где она встретится с «Бурком».

Под руководством Йисало «Париж» добился лучшего процента побед в истории Еврокубка (95,2%), а также повторил рекорд лиги по количеству побед в одном сезоне (20).

Йисало проводит свой первый сезон в Еврокубке, «Париж» – второй.

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1 комментарий
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Пожалуй самый прогрессивный европейский тренер новой волны.
В прошлом сезоне его Бонн выиграл ЛЧ и его признали тренером года в ЛЧ, в этом сезоне его Париж уже вышел в финал Кубка Европы и его и в этом турнире признали тренером сезона. Ну и надо называть вещи своими именами, его нынешний Париж по большому счету и есть его прошлогодний Бонн. Ну а как по другому, сразу 6 игроков Бонна вместе с ним перебрались в Париж.
У финнов к слову есть ещё один потенциальный топчик, нынешний тренер сборной Финляндии и помощник Банки в Виртусе - 37-ми летний Ласси Туови. Думаю очень скоро в Евролиге мы увидим два финских тренера. Впечатляет, как не до баскетбольной нации. Ну мы же понимаем, финны ооооочень обучаемы, достаточно вспомнить их тренерскую школу по хоккею лет 40 назад и сколько классных тренеров по хоккею нам подарили финны за последние лет 25.....
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