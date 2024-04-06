Туомас Йисало – лучший тренер года в Еврокубке

Туомас Йисало признан лучшим тренером сезона Еврокубка-2023/24.

41-летний финский специалист привел «Париж» к результату 20-1 и вывел французскую команду в финал турнира, где она встретится с «Бурком».

Под руководством Йисало «Париж» добился лучшего процента побед в истории Еврокубка (95,2%), а также повторил рекорд лиги по количеству побед в одном сезоне (20).

Йисало проводит свой первый сезон в Еврокубке, « » – второй.