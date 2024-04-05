Заккари Рисаше получил награду «Восходящая звезда» Еврокубка-2023/24

Теги Еврокубок НБА драфт НБА Джанан Муса Бурк Заккари Рисаше Баскетбол

Заккари Рисаше – первый француз, получивший титул «Восходящая звезда» Еврокубка.

Награда присуждается лучшему игроку сезона младше 22 лет на 1 июля перед стартом турнира.

Форварду «Бурка» Рисаше исполнится 19 лет 8 апреля. Французский игрок стал вторым самым молодым обладателем титула после Джанана Мусы, опередившего его на месяц.

Рисаше помог «Бурку» добраться до финала Еврокубка, набирая 11,7 очка и 3,4 подбора менее чем за 24 минуты в среднем. Он лидировал среди всех игроков турнира в проценте трехочковых, реализовав 32 из 57 (56,1%) бросков.

Форвард находится на первом месте в прогнозе EPSN на драфт-2024 НБА.

 

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кто это ?
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий