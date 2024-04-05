Заккари Рисаше получил награду «Восходящая звезда» Еврокубка-2023/24

Заккари Рисаше – первый француз, получивший титул «Восходящая звезда» Еврокубка.

Награда присуждается лучшему игроку сезона младше 22 лет на 1 июля перед стартом турнира.

Форварду « » исполнится 19 лет 8 апреля. Французский игрок стал вторым самым молодым обладателем титула после , опередившего его на месяц.

Рисаше помог «Бурку» добраться до финала Еврокубка, набирая 11,7 очка и 3,4 подбора менее чем за 24 минуты в среднем. Он лидировал среди всех игроков турнира в проценте трехочковых, реализовав 32 из 57 (56,1%) бросков.

Форвард находится на первом месте в прогнозе EPSN на драфт-2024 .